https://ria.ru/20210415/islandiya-1728403544.html

В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена

В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена

Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:04

2021-04-15T14:04

2021-04-15T14:04

россия

кпсс

мид исландии

рональд рейган

джо байден

владимир путин

исландия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156004/03/1560040381_0:94:3070:1821_1920x0_80_0_0_3b33e8abb38dbf6992d681dc845bd888.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности, сообщили РИА Новости в исландском МИД."К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем, Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Исландии.В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.

https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728382800.html

россия

исландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпсс, мид исландии, рональд рейган, джо байден, владимир путин, исландия, сша, в мире