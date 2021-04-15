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В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена
В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена
Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:04
2021-04-15T14:04
россия
кпсс
мид исландии
рональд рейган
джо байден
владимир путин
исландия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности, сообщили РИА Новости в исландском МИД."К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем, Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Исландии.В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
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россия, кпсс, мид исландии, рональд рейган, джо байден, владимир путин, исландия, сша, в мире

В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена

14:04 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУлица в Рейкьявике
Улица в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности, сообщили РИА Новости в исландском МИД.
"К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем, Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Исландии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
12:42
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
 
РоссияКПССМИД ИсландииРональд РейганДжо БайденВладимир ПутинИсландияСШАВ мире
 
 
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