https://ria.ru/20210415/islandiya-1728403544.html
В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена
В Исландии прокомментировали ситуацию вокруг встречи Путина и Байдена
Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:04
2021-04-15T14:04
2021-04-15T14:04
россия
кпсс
мид исландии
рональд рейган
джо байден
владимир путин
исландия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156004/03/1560040381_0:94:3070:1821_1920x0_80_0_0_3b33e8abb38dbf6992d681dc845bd888.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исландия не получала предложений о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности, сообщили РИА Новости в исландском МИД."К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем, Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Исландии.В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никто не будет спешить в проработке встречи президентов, главное, чтобы эта инициатива США коррелировала с реальными делами.
https://ria.ru/20210415/vstrecha-1728382800.html
россия
исландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156004/03/1560040381_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_cba726ebc4cd1074d1aa59405d30060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кпсс, мид исландии, рональд рейган, джо байден, владимир путин, исландия, сша, в мире