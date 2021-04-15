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https://ria.ru/20210415/investor-1728399918.html
Немецкий инвестор попал в базу "Миротворца" за работу в Крыму
Немецкий инвестор попал в базу "Миротворца" за работу в Крыму
Немецкий инвестор Вилли Мартинс назвал дурью включение его в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:47
2021-04-15T13:47
германия
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Немецкий инвестор Вилли Мартинс назвал дурью включение его в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму."Меня включили в базу украинского сайта "Миротворец". Все это сплошная дурь. В "Миротворце" обо мне написано полное вранье. Никакого страха от подобного решения я не испытываю. В Украину ехать не собираюсь", - сказал РИА Новости Мартинс.Он подчеркнул, что является гражданином Германии. С 2005 года в Раздольненском районе Крыма инвестирует в развитие семейного бизнеса, занимающегося растениеводством и животноводством."Мне очень нравится Крым. В 2005 году, побывав на родине моих предков и увидев, в каком заброшенном состоянии находятся земли, стал инвестировать тогда еще при Украине в развитие сельского хозяйства Раздольненского района. А теперь по логике создателей "Миротворца" стал врагом народа за то, что вернулся, восстановил и работаю на земле моих дедов. Все это большая глупость", - сказал инвестор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/mirotvorets-1597758414.html
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республика крым
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60
германия, республика крым, украина, в мире

Немецкий инвестор попал в базу "Миротворца" за работу в Крыму

13:47 15.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Немецкий инвестор Вилли Мартинс назвал дурью включение его в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму.
"Меня включили в базу украинского сайта "Миротворец". Все это сплошная дурь. В "Миротворце" обо мне написано полное вранье. Никакого страха от подобного решения я не испытываю. В Украину ехать не собираюсь", - сказал РИА Новости Мартинс.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Депутата из Молдавии включили в базу "Миротворца"
Он подчеркнул, что является гражданином Германии. С 2005 года в Раздольненском районе Крыма инвестирует в развитие семейного бизнеса, занимающегося растениеводством и животноводством.
"Мне очень нравится Крым. В 2005 году, побывав на родине моих предков и увидев, в каком заброшенном состоянии находятся земли, стал инвестировать тогда еще при Украине в развитие сельского хозяйства Раздольненского района. А теперь по логике создателей "Миротворца" стал врагом народа за то, что вернулся, восстановил и работаю на земле моих дедов. Все это большая глупость", - сказал инвестор.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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