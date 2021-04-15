https://ria.ru/20210415/investor-1728399918.html
Немецкий инвестор попал в базу "Миротворца" за работу в Крыму
Немецкий инвестор попал в базу "Миротворца" за работу в Крыму
Немецкий инвестор Вилли Мартинс назвал дурью включение его в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:47
2021-04-15T13:47
2021-04-15T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Немецкий инвестор Вилли Мартинс назвал дурью включение его в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму."Меня включили в базу украинского сайта "Миротворец". Все это сплошная дурь. В "Миротворце" обо мне написано полное вранье. Никакого страха от подобного решения я не испытываю. В Украину ехать не собираюсь", - сказал РИА Новости Мартинс.Он подчеркнул, что является гражданином Германии. С 2005 года в Раздольненском районе Крыма инвестирует в развитие семейного бизнеса, занимающегося растениеводством и животноводством."Мне очень нравится Крым. В 2005 году, побывав на родине моих предков и увидев, в каком заброшенном состоянии находятся земли, стал инвестировать тогда еще при Украине в развитие сельского хозяйства Раздольненского района. А теперь по логике создателей "Миротворца" стал врагом народа за то, что вернулся, восстановил и работаю на земле моих дедов. Все это большая глупость", - сказал инвестор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/mirotvorets-1597758414.html
https://ria.ru/20210207/ukraina-1596374475.html
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германия, республика крым, украина, в мире