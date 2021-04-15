https://ria.ru/20210415/gumilev-1728027924.html

Биография Николая Гумилева

Биография Николая Гумилева

Поэт серебряного века, один из основателей литературного течения акмеизм Николай Степанович Гумилев родился 15 апреля (3 апреля по старому стилю) 1886 года в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:47

2021-04-15T04:47

2021-04-15T04:47

россия

николай гумилев

справки

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Поэт серебряного века, один из основателей литературного течения акмеизм Николай Степанович Гумилев родился 15 апреля (3 апреля по старому стилю) 1886 года в Кронштадте. Его отец служил судовым врачом. Детство будущего поэта прошло в Царском Селе.В 1900-1902 годах его семья жила в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), там же в 1902 году появилось в печати первое стихотворение Николая Гумилева "Я в лес бежал из городов…" в газете "Тифлисский листок".В 1903 году семья вернулась в Царское Село, Николай Гумилев поступил в гимназию, директором которой был поэт Иннокентий Анненский. В 1906 году ее окончил и поступил в Сорбонну в Париже.К этому времени он уже был автором сборника стихов "Путь конквистадоров" (1905), изданного на средства родителей. Книгу заметил поэт-символист Валерий Брюсов.В Париже Гумилев издавал журнал "Сириус", вел переписку с Брюсовым, которому отправлял свои стихи, статьи и рассказы, часть из них публиковалась в журнале символистов "Весы". С 1907 года Гумилев много путешествовал, трижды был в Африке. В 1913 году в качестве начальника Африканской экспедиции по командировке Академии наук совершил поездку на Сомалийский полуостров.В 1908 году он вернулся в Россию и был зачислен на юридический факультет Петербургского университета, с 1909 года слушал лекции на историко-филологическом факультете, но курс не окончил.С весны 1909 года Николай Гумилев участвовал в подготовке к изданию журнала "Аполлон", где стал одним из основных сотрудников. В этом же году он стал одним из создателей поэтического общества "Академии стиха" (Общество ревнителей художественного слова), в которое входили поэты Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов и др.Осенью 1911 года Гумилев вместе с поэтом Сергеем Городецким создал литературное объединение "Цех поэтов", а также программу нового литературного направления – акмеизм.В октябре 1912 года вышел первый номер журнала "Гиперборей", в редакцию которого вошел Гумилев.В эти годы поэт выпустил несколько сборников – "Романтические цветы" (1908), "Жемчуга" (1910) и "Чужое небо" (1912), в который, кроме своих произведений, Гумилев включил переводы стихов Теофиля Готье.В 1914 году он опубликовал полный стихотворный перевод книги Теофиля Готье "Эмали и камеи". С началом Первой мировой войны (1914-1918), несмотря на освобождение от военной службы, Николай Гумилев ушел добровольцем на фронт, зачислившись вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк. К концу 1915 года он был награжден двумя Георгиевскими крестами (III и IV степеней). В марте 1916 года Гумилев был произведен в прапорщики и переведен в 5-й гусарский Александрийский полк. В 1917 году уехал в Париж в связи с переброской на Салоникский фронт. В январе 1918 года после расформирования управления военного комиссара, к которому он был приписан, Гумилев отправился в Лондон, а затем в апреле 1918 года вернулся в Россию. В годы он войны не прекращал литературной деятельности: был издан сборник "Колчан" (1916), написаны пьесы "Гондола" (1917) и "Отравленная туника" (1917), цикл очерков "Записки кавалериста" (1915-1916). В 1918-1921 годах поэт был членом редколлегии издательства "Всемирная литература", руководил воссозданным "Цехом поэтов", а в 1921 году – Петроградским отделением Союза поэтов.С 1919 года вел преподавательскую деятельность в Институте истории искусств, в Институте живого слова и во многих литературных студиях.Под руководством Гумилева работала переводческая студия, он был наставником молодых поэтов из студии "Звучащая раковина".В августе 1921 года вышли сборники его стихов "Шатер" и "Огненный столп".3 августа 1921 года Николай Гумилев был арестован чекистами за участие в "Петроградской боевой организации Таганцева". Это был один из первых политических процессов в Советской России, по которому массово уничтожили более ста представителей интеллигенции. Приговором Петроградскогой ГубЧК он был расстрелян. Место его захоронения до сих пор не найдено. Долгое время была не установлена и дата его расстрела. В 2014 году при работе с документами о расстрелах в период с 1918 по 1941 год историкам удалось обнаружить отметки о выдаче поэта для исполнения смертного приговора. Гумилева расстреляли в ночь на 26 августа 1921 года. В 1992 году поэт был официально реабилитирован. Николай Гумилев был дважды женат. В 1910 году его супругой стала поэтесса Анна Ахматова (настоящая фамилия Горенко, 1889-1966). В 1912 году у супругов родился сын Лев Гумилев (1912-1992) – российский ученый-этнолог, историк, доктор исторических и географических наук. В 1918 году брак Ахматовой и Гумилева распался. Второй женой Николая Гумилева стала Анна Энгельгардт (1895-1942), дочь историка и литературоведа Николая Энгельгарта. От этого союза в 1919 году родилась дочь Елена, которая скончалась от голода вместе с матерью во время блокады Ленинграда в 1942 году. У Николая Гумилева был сын Орест Высотский (1913-1992) от актрисы Ольги Высотской. Его мемуары об отце были опубликованы под названием "Николай Гумилев глазами сына". Единственный в России музей поэта открыт в 1989 году селе Градницы Бежецкого района Тверской области в родовом доме Гумилевых, который был перевезен из исчезающей деревни Слепнево. Музей носит название "Дом поэтов". Его экспозиция посвящена творчеству Николая Гумилева, Анны Ахматовой и их сына Льва. В 2003 году в Бежецке открыт памятник поэту и его семье – первой жене Анне Ахматовой и сыну Льву Гумилеву. В 2007 году памятник поэту был установлен в Коктебеле в Крыму. В 2010 году – в поселке Шилово Рязанской области. В 2019 году памятник Гумилеву был открыт в Санкт-Петербурге в сквере перед Институтом иностранных языков Государственного педагогического университета имени Герцена. В 1987 году имя Гумилева было присвоено астероиду 4556. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, николай гумилев, справки