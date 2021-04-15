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В ЛНР сообщили о прибытии гуманитарного груза МККК
В ЛНР сообщили о прибытии гуманитарного груза МККК
Гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики через пункт пропуска... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T23:07
2021-04-15T23:07
луганская народная республика
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики через пункт пропуска "Луганск-Счастье", заявили в в четверг в министерстве иностранных дел ЛНР.Украинские силовики в четверг заявили, что МККК отправил груз на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210414/donbass-1728309095.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон, украина, в мире

В ЛНР сообщили о прибытии гуманитарного груза МККК

23:07 15.04.2021
 
© Фото : предоставлено офисом МККК в ЛуганскеЗавоз гуманитарного медицинского груза от МККК в ЛНР через пункт пропуска "Станица Луганская"
Завоз гуманитарного медицинского груза от МККК в ЛНР через пункт пропуска Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : предоставлено офисом МККК в Луганске
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики через пункт пропуска "Луганск-Счастье", заявили в в четверг в министерстве иностранных дел ЛНР.
Украинские силовики в четверг заявили, что МККК отправил груз на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"Пятнадцатого апреля еще одна машина с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста прибыла на территорию Луганской народной республики через пункт пропуска "Луганск-Счастье", - говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 19:31
Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНУкраинаВ мире
 
 
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