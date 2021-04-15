https://ria.ru/20210415/gumgruz-1728497551.html

В ЛНР сообщили о прибытии гуманитарного груза МККК

В ЛНР сообщили о прибытии гуманитарного груза МККК

Гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики через пункт пропуска... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T23:07

2021-04-15T23:07

2021-04-15T23:07

луганская народная республика

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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в мире

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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики через пункт пропуска "Луганск-Счастье", заявили в в четверг в министерстве иностранных дел ЛНР.Украинские силовики в четверг заявили, что МККК отправил груз на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210414/donbass-1728309095.html

https://ria.ru/20210415/donbass-1728471655.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон, украина, в мире