https://ria.ru/20210415/gotovnost-1728476388.html

В ряде районов Вологодчины введен режим повышенной готовности

В ряде районов Вологодчины введен режим повышенной готовности

В Вологодском, Грязовецком, Устюженском, Кадуйском районах Вологодской области в связи с паводком введен режим повышенной готовности, губернатор Олег... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:56

2021-04-15T19:56

2021-04-15T19:56

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий устюг

вологда

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 15 апр – РИА Новости. В Вологодском, Грязовецком, Устюженском, Кадуйском районах Вологодской области в связи с паводком введен режим повышенной готовности, губернатор Олег Кувшинников распорядился перебросить в эти районы спасательные соединения МЧС и аварийно-спасательной службы из Великого Устюга.Сложная паводковая ситуация складывается и в центральных районах области, а также вокруг Вологды, подтоплены несколько участков региональных и федеральных трасс."Всего подтоплены 15 земельных участков в Вологодском районе, пять жилых домов. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках 20-30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей", - сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.По сообщению пресс-служба областного правительства, в центральных районах Вологодской области на реках Кубена, Суда, Ворон, Вологда и Тошня уровень воды приближается к критическим отметкам, в Великом Устюге на реке Сухоне ледоход прошел без серьезных подтоплений.На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг подтвердили, что угрозы подтоплений в восточных районах региона нет.

https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html

великий устюг

вологда

вологодская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий устюг, вологда, вологодская область, олег кувшинников