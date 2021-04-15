В ряде районов Вологодчины введен режим повышенной готовности
ВОЛОГДА, 15 апр – РИА Новости. В Вологодском, Грязовецком, Устюженском, Кадуйском районах Вологодской области в связи с паводком введен режим повышенной готовности, губернатор Олег Кувшинников распорядился перебросить в эти районы спасательные соединения МЧС и аварийно-спасательной службы из Великого Устюга.
"Обращаюсь ко всем руководителям органов государственной власти и местного самоуправления: ситуация с паводком должна находится на постоянном контроле. Мы должны сделать всё, чтобы обезопасить, прежде всего, людей", - сказал губернатор.
Сложная паводковая ситуация складывается и в центральных районах области, а также вокруг Вологды, подтоплены несколько участков региональных и федеральных трасс.
"Всего подтоплены 15 земельных участков в Вологодском районе, пять жилых домов. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках 20-30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей", - сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.
По сообщению пресс-служба областного правительства, в центральных районах Вологодской области на реках Кубена, Суда, Ворон, Вологда и Тошня уровень воды приближается к критическим отметкам, в Великом Устюге на реке Сухоне ледоход прошел без серьезных подтоплений.
На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг подтвердили, что угрозы подтоплений в восточных районах региона нет.
"На данный момент уровень воды в Сухоне 368 сантиметров. Это меньше, чем вчера, идёт редкий ледоход по Сухоне и Малой Северной Двине. Река Юг практически открылась. Уровни воды будут колебаться из-за схода снега с полей и таяния снега в лесах, но мы прогнозируем, что эти колебания будут в пределах нормы", –сообщил из Великого Устюга первый замгубернатора Антон Кольцов.