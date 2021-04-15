https://ria.ru/20210415/golosovanie-1728378021.html
Жители Кузбасса выберут проекты благоустройства онлайн-голосованием
Жители Кузбасса выберут проекты благоустройства онлайн-голосованием
Участники Форума депутатов и общественности Кузбасса "Формирование комфортной городской среды" вынесли на народное онлайн-голосование проекты благоустройства... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:43
2021-04-15T12:43
2021-04-15T12:43
парламент кузбасса
жкх
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Участники Форума депутатов и общественности Кузбасса "Формирование комфортной городской среды" вынесли на народное онлайн-голосование проекты благоустройства муниципалитетов Кузбасса, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, сообщает пресс-служба регионального парламента. Форум прошел в гибридном формате: не только в зале заседаний парламента Кузбасса, но и на 60 онлайн-площадках в муниципалитетах. Дистанционно в форуме приняли участие 1500 человек. По словам министра ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" на Кузбассе за 2017-2020 годы благоустроили 230 общественных пространств и 1398 дворовых территорий, на что было направлено 4,124 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Онлайн-голосование, в ходе которого кузбассовцы выберут общественные пространства и дизайн-проекты для реализации в 2022 году, стартует 26 апреля. Оно продлится до 30 мая, в нем примут участие 19 муниципалитетов Кузбасса. Депутаты и представители общественности уже ознакомились с предложенными проектами на выставке, открытой в холле парламента Кузбасса в рамках проходящего форума. С 26 апреля отдать свой голос за понравившийся проект кузбассовцы старше 14 лет смогут на сайте za.gorodsreda.ru, на портале "Госуслуги", а также с помощью волонтеров. Как сообщила замминистра туризма и молодежной политики региона Ольга Соснина, 659 волонтеров прошли обучение и готовы приступить к работе, говорится в сообщении пресс-службы. Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров призвал участников форума максимально информировать людей о предстоящем голосовании.
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парламент кузбасса , жкх, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Участники Форума депутатов и общественности Кузбасса "Формирование комфортной городской среды" вынесли на народное онлайн-голосование проекты благоустройства муниципалитетов Кузбасса, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Форум прошел в гибридном формате: не только в зале заседаний парламента Кузбасса, но и на 60 онлайн-площадках в муниципалитетах. Дистанционно в форуме приняли участие 1500 человек.
"В этом году мы отмечаем 300-летие Кузбасса. Губернатор поставил задачу привести регион в порядок, и работа идет полным ходом. Роль парламента – в законодательном обеспечении всех преобразований. На прошедшем заседании мы приняли в первом чтении единый инкорпорированный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса". Сейчас мы с коллегами проводим детальную работу по подготовке его ко второму чтению", - приводит пресс-служба слова председателя парламента Вячеслава Петрова.
По словам министра ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" на Кузбассе за 2017-2020 годы благоустроили 230 общественных пространств и 1398 дворовых территорий, на что было направлено 4,124 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.
Онлайн-голосование, в ходе которого кузбассовцы выберут общественные пространства и дизайн-проекты для реализации в 2022 году, стартует 26 апреля. Оно продлится до 30 мая, в нем примут участие 19 муниципалитетов Кузбасса. Депутаты и представители общественности уже ознакомились с предложенными проектами на выставке, открытой в холле парламента Кузбасса в рамках проходящего форума.
С 26 апреля отдать свой голос за понравившийся проект кузбассовцы старше 14 лет смогут на сайте za.gorodsreda.ru, на портале "Госуслуги", а также с помощью волонтеров. Как сообщила замминистра туризма и молодежной политики региона Ольга Соснина, 659 волонтеров прошли обучение и готовы приступить к работе, говорится в сообщении пресс-службы.
Председатель парламента Кузбасса
Вячеслав Петров призвал участников форума максимально информировать людей о предстоящем голосовании.
"Мы с вами – единая команда по информированию об этом голосовании. Рассказывайте друзьям и знакомым о проектах по благоустройству своих городов, вместе сделаем наш Кузбасс еще красивее и комфортнее для жизни!", - подытожил законотворец.