https://ria.ru/20210415/golosovanie-1728378021.html

Жители Кузбасса выберут проекты благоустройства онлайн-голосованием

Жители Кузбасса выберут проекты благоустройства онлайн-голосованием

Участники Форума депутатов и общественности Кузбасса "Формирование комфортной городской среды" вынесли на народное онлайн-голосование проекты благоустройства... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:43

2021-04-15T12:43

2021-04-15T12:43

парламент кузбасса

жкх

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Участники Форума депутатов и общественности Кузбасса "Формирование комфортной городской среды" вынесли на народное онлайн-голосование проекты благоустройства муниципалитетов Кузбасса, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, сообщает пресс-служба регионального парламента. Форум прошел в гибридном формате: не только в зале заседаний парламента Кузбасса, но и на 60 онлайн-площадках в муниципалитетах. Дистанционно в форуме приняли участие 1500 человек. По словам министра ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" на Кузбассе за 2017-2020 годы благоустроили 230 общественных пространств и 1398 дворовых территорий, на что было направлено 4,124 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Онлайн-голосование, в ходе которого кузбассовцы выберут общественные пространства и дизайн-проекты для реализации в 2022 году, стартует 26 апреля. Оно продлится до 30 мая, в нем примут участие 19 муниципалитетов Кузбасса. Депутаты и представители общественности уже ознакомились с предложенными проектами на выставке, открытой в холле парламента Кузбасса в рамках проходящего форума. С 26 апреля отдать свой голос за понравившийся проект кузбассовцы старше 14 лет смогут на сайте za.gorodsreda.ru, на портале "Госуслуги", а также с помощью волонтеров. Как сообщила замминистра туризма и молодежной политики региона Ольга Соснина, 659 волонтеров прошли обучение и готовы приступить к работе, говорится в сообщении пресс-службы. Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров призвал участников форума максимально информировать людей о предстоящем голосовании.

https://ria.ru/20210415/yeti-1728361774.html

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парламент кузбасса , жкх, кемеровская область, общество