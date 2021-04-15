https://ria.ru/20210415/germaniya-1728419831.html

В Германии выступили за централизованный заказ "Спутника V"

В Германии выступили за централизованный заказ "Спутника V"

Глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:23

2021-04-15T15:23

2021-04-15T15:23

распространение коронавируса

армин лашет

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что выступает против предзаказа российской вакцины "Спутник V" отдельными регионами, федеральное правительство должно после регистрации препарата заказать его для всей страны."Я говорю нет (идее предзаказа для Северного Рейна - Вестфалии), потому что у нас есть четкий протокол, четкие правила, и в этой фазе будет правильным не торопиться, а придерживаться этой процедуры", - заявил Лашет, выступая в ландтаге в четверг.Он отметил, что данные по вакцине европейскому регулятору поступают медленно.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.Лашет сделал такое заявление на фоне того, что некоторые регионы ФРГ решили делать предзаказы российской вакцины. Первым и пока единственным это сделала Бавария, премьер-министром которой является Маркус Зёдер, конкурент Лашета в борьбе за право быть кандидатом в канцлеры от консерваторов.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке "Спутник V".О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявлял и глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Канцлер Ангела Меркель ранее заявляла, что Германия готова закупить "Спутник V" самостоятельно, если ЕС после регистрации вакцины в союзе не будет заказывать ее централизованно для всех стран-членов."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210415/germaniya-1728413468.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

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армин лашет, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, германия, в мире