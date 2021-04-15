В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ уже в конце мая, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Робби Шлунд.
"Требуется больше данных - об этом говорит Европейское агентство по допуску лекарственных средств, оно запрашивает эти данные у Российской Федерации. Также на повестке дня стоит посещение производства в РФ со стороны европейской организации. Пока он еще не состоялся. Это необходимо для того, чтобы выяснить качество этих вакцин, которые в конце концов попадут на европейский рынок. Если эти два условия относительно данных и посещения будут соблюдены, то допуск вакцины ожидается в конце мая", - сказал Шлунд на встрече депутатов Госдумы РФ в четверг.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.
В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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