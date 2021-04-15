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https://ria.ru/20210415/germaniya-1728413468.html
В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"
В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"
Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:52
2021-04-15T14:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
робби шлунд
коронавирус covid-19
россия
йенс шпан
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
германия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ уже в конце мая, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Робби Шлунд.Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что условием для подписания контракта между Германией и Россией по поставкам "Спутник V" являются регистрация в Евросоюзе, а также наличие доступных объемов вакцины.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728364419.html
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вакцина "спутник v", робби шлунд, коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, германия, в мире

В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"

14:52 15.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ уже в конце мая, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Робби Шлунд.

"Требуется больше данных - об этом говорит Европейское агентство по допуску лекарственных средств, оно запрашивает эти данные у Российской Федерации. Также на повестке дня стоит посещение производства в РФ со стороны европейской организации. Пока он еще не состоялся. Это необходимо для того, чтобы выяснить качество этих вакцин, которые в конце концов попадут на европейский рынок. Если эти два условия относительно данных и посещения будут соблюдены, то допуск вакцины ожидается в конце мая", - сказал Шлунд на встрече депутатов Госдумы РФ в четверг.

Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что условием для подписания контракта между Германией и Россией по поставкам "Спутник V" являются регистрация в Евросоюзе, а также наличие доступных объемов вакцины.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Робби ШлундКоронавирус COVID-19РоссияЙенс ШпанРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзГерманияВ мире
 
 
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