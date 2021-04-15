https://ria.ru/20210415/germaniya-1728413468.html

В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"

В Германии назвали условия для одобрения "Спутника V"

Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:52

2021-04-15T14:52

2021-04-15T14:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

робби шлунд

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

германия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия просит у России больше данных о вакцине "Спутнике V" и визит на производство, если эти условия будут выполнены, то вакцина может быть допущена в ФРГ уже в конце мая, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Робби Шлунд.Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что условием для подписания контракта между Германией и Россией по поставкам "Спутник V" являются регистрация в Евросоюзе, а также наличие доступных объемов вакцины.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210415/vaktsina-1728364419.html

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вакцина "спутник v", робби шлунд, коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, германия, в мире