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Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США
Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию в наращивании войск у... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:07
2021-04-15T15:07
россия
северный поток — 2
ла-манш
донбасс
ангела меркель
джо байден
германия
лос-анджелес
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию в наращивании войск у границы с Украиной.Один из комментаторов выразил мнение, что Вашингтон с помощью ситуации вокруг Донбасса пытается устроить провокацию против России с целью срыва проекта "Северный поток —2"."Россия вовсе не враг… Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США", - отметил пользователь.Еще один читатель предложил России провести учения "в Ла-Манше, на побережье Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Флориды"."Макрон и Байден не находят ничего умнее, как проводить учения в Черном море", - написал он.Другой комментатор подчеркнул, что Россия вправе сама решать, куда перебрасывать армию на своей территории."К вашему сведению, российские войска, о которых идет речь, дислоцированы на территории России и находятся… в 130 км от границы", - добавил другой.Ранее США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html
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россия, северный поток — 2, ла-манш, донбасс, ангела меркель, джо байден, германия, лос-анджелес, флорида, нью-йорк (город), сша, украина, в мире

Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США

15:07 15.04.2021
 
© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Morry Gash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию в наращивании войск у границы с Украиной.
Один из комментаторов выразил мнение, что Вашингтон с помощью ситуации вокруг Донбасса пытается устроить провокацию против России с целью срыва проекта "Северный поток —2".
"Россия вовсе не враг… Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США", - отметил пользователь.
Еще один читатель предложил России провести учения "в Ла-Манше, на побережье Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Флориды".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:51
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"Макрон и Байден не находят ничего умнее, как проводить учения в Черном море", - написал он.
Другой комментатор подчеркнул, что Россия вправе сама решать, куда перебрасывать армию на своей территории.
"К вашему сведению, российские войска, о которых идет речь, дислоцированы на территории России и находятся… в 130 км от границы", - добавил другой.
Ранее США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2Ла-МаншДонбассАнгела МеркельДжо БайденГерманияЛос-АнджелесФлоридаНью-Йорк (город)СШАУкраинаВ мире
 
 
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