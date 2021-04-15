https://ria.ru/20210415/frantsuzy-1728416883.html

Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США

Французы назвали Россию лучшим союзником, чем США

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию в наращивании войск у... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:07

2021-04-15T15:07

2021-04-15T15:07

россия

северный поток — 2

ла-манш

донбасс

ангела меркель

джо байден

германия

лос-анджелес

флорида

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинивших Россию в наращивании войск у границы с Украиной.Один из комментаторов выразил мнение, что Вашингтон с помощью ситуации вокруг Донбасса пытается устроить провокацию против России с целью срыва проекта "Северный поток —2"."Россия вовсе не враг… Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США", - отметил пользователь.Еще один читатель предложил России провести учения "в Ла-Манше, на побережье Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Флориды"."Макрон и Байден не находят ничего умнее, как проводить учения в Черном море", - написал он.Другой комментатор подчеркнул, что Россия вправе сама решать, куда перебрасывать армию на своей территории."К вашему сведению, российские войска, о которых идет речь, дислоцированы на территории России и находятся… в 130 км от границы", - добавил другой.Ранее США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210414/poschechina-1728260555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/kravchuk-1728399172.html

россия

ла-манш

донбасс

германия

лос-анджелес

флорида

нью-йорк (город)

сша

украина

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россия, северный поток — 2, ла-манш, донбасс, ангела меркель, джо байден, германия, лос-анджелес, флорида, нью-йорк (город), сша, украина, в мире