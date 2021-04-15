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Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards
Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards
Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021 среди профессионалов. Жюри рассмотрело более... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:58
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sony world photography awards
фотография
фото
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Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021 среди профессионалов. Жюри рассмотрело более 145 000 снимков в десяти категориях. Звание "Фотографа года 2021", приз в 25 000 долларов и набор цифровой техники достался британскому документалисту Крейгу Истону. Среди финалистов оказались два фотографа из России. Лучшие работы призеров — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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sony world photography awards, фотография, фото, фото

Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards

18:58 15.04.2021 (обновлено: 19:07 15.04.2021)
 
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Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021 среди профессионалов. Жюри рассмотрело более 145 000 снимков в десяти категориях. Звание "Фотографа года 2021", приз в 25 000 долларов и набор цифровой техники достался британскому документалисту Крейгу Истону. Среди финалистов оказались два фотографа из России. Лучшие работы призеров — в подборке Ria.ru.
© Фото : Luis Tato / 2021 Sony World Photography Awards

Серия "Нашествие саранчи в Восточной Африке" принесла испанскому фотографу Луису Тато (Luis Tato) победу в категории "Мир природы и дикие животные".

Работа фотографа Luis Tato Нашествие саранчи в Восточной Африке, победившего в категории Профессионалы, Wildlife & Nature фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
1 из 13

Серия "Нашествие саранчи в Восточной Африке" принесла испанскому фотографу Луису Тато (Luis Tato) победу в категории "Мир природы и дикие животные".

© Фото : Luis Tato / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Simone Tramonte / 2021 Sony World Photography Awards

Цикл "Полный переход" итальянского фотографа Симоне Трамонте (Simone Tramonte) стал лучшим в категории "Окружающая среда".

Работа фотографа Simone Tramonte, победившего в категории Профессионалы, Окружающая среда в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
2 из 13

Цикл "Полный переход" итальянского фотографа Симоне Трамонте (Simone Tramonte) стал лучшим в категории "Окружающая среда".

© Фото : Simone Tramonte / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Tomáš Vocelka / 2021 Sony World Photography Awards

Проект "Вечные охотничьи угодья" чешского фотографа Томаша Воселки (Tomáš Vocelka) удостоен победы в категории "Архитектура и дизайн".

Работа фотографа Tomáš Vocelka Eternal Hunting Grounds (Pet Crematorium by architect Petr Hajek), победившего в категории Профессионалы, Архитектура и дизайн в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
3 из 13

Проект "Вечные охотничьи угодья" чешского фотографа Томаша Воселки (Tomáš Vocelka) удостоен победы в категории "Архитектура и дизайн".

© Фото : Tomáš Vocelka / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Mark Hamilton Gruchy / 2021 Sony World Photography Awards

В категории "Креатив" победил британец Марк Гамильтон Грючи (Mark Hamilton Gruchy) с серией "Возвращение на Луну".

Работа фотографа Mark Hamilton Gruchy Возвращение на Луну, победившего в категории Профессионалы, Креатив в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
4 из 13

В категории "Креатив" победил британец Марк Гамильтон Грючи (Mark Hamilton Gruchy) с серией "Возвращение на Луну".

© Фото : Mark Hamilton Gruchy / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Anas Alkharboutli / 2021 Sony World Photography Awards

Анас Альхарбутли (Anas Alkharboutli) из Сирии праздновал победу в спортивной категории с циклом снимков "Спорт и развлечения вместо войны и страха".

Работа фотографа Anas Alkharboutli Спорт и развлечения вместо войны и страха, победившего в категории Профессионалы, Спорт в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
5 из 13

Анас Альхарбутли (Anas Alkharboutli) из Сирии праздновал победу в спортивной категории с циклом снимков "Спорт и развлечения вместо войны и страха".

© Фото : Anas Alkharboutli / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Fyodor Savintsev / 2021 Sony World Photography Awards

Созданную на Камчатке магическую серию снимков "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева наградили третьим местом в категории "Пейзаж".

Работа фотографа Федора Савинцева Вулкан, занявшего 3 место в категории Профессионалы, Пейзаж в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
6 из 13

Созданную на Камчатке магическую серию снимков "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева наградили третьим местом в категории "Пейзаж".

© Фото : Fyodor Savintsev / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Guanghui Gu / 2021 Sony World Photography Awards

"Гимн строительным площадкам" Гу Гуаньжуя (Guanghui Gu) из Китая заработал "бронзу" в категории "Архитектура и дизайн".

Работа фотографа Guanghui Gu Гимн строительной площадке, занявшего 3 место в категории Профессионалы, Архитектура и дизайн в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
7 из 13

"Гимн строительным площадкам" Гу Гуаньжуя (Guanghui Gu) из Китая заработал "бронзу" в категории "Архитектура и дизайн".

© Фото : Guanghui Gu / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Peter Eleveld / 2021 Sony World Photography Awards

Лучший "Натюрморт" конкурса, по мнению жюри, получился у Питера Элевелда (Peter Eleveld).

Работа фотографа Peter Eleveld Still Life Composition, Shot on Wet Plate, победившего в категории Профессионалы, Натюрморт в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
8 из 13

Лучший "Натюрморт" конкурса, по мнению жюри, получился у Питера Элевелда (Peter Eleveld).

© Фото : Peter Eleveld / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Vito Fusco / 2021 Sony World Photography Awards

В категории "Документальные проекты" победила серия работ итальянца Вито Фуско (Vito Fusco) "Убийственная маргаритка", посвященная "цветку смерти" пиретруму, который является основой индустрии органических инсектицидов в Кении.

Работа фотографа Vito Fusco The Killing Daisy, победившего в категории Профессионалы, Документальные проекты в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
9 из 13

В категории "Документальные проекты" победила серия работ итальянца Вито Фуско (Vito Fusco) "Убийственная маргаритка", посвященная "цветку смерти" пиретруму, который является основой индустрии органических инсектицидов в Кении.

© Фото : Vito Fusco / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Sasha Bauer / 2021 Sony World Photography Awards

Российский фотограф Саша Бауэр, использующая в своих работах коллаж, инсталляцию, фотографию и сканографию, завоевала третье место в категории "Креатив".

Работа фотографа Саши Бауэр, занявшая 3 место в категории Профессионалы, Креатив в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
10 из 13

Российский фотограф Саша Бауэр, использующая в своих работах коллаж, инсталляцию, фотографию и сканографию, завоевала третье место в категории "Креатив".

© Фото : Sasha Bauer / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Majid Hojjat / 2021 Sony World Photography Awards

Победу в категории "Пейзаж" эксперты отдали поэтическим "Тихим окрестностям" Маджида Ходжати (Majid Hojjat) из Ирана.

Работа фотографа Majid Hojjat Тихие окрестности, победившего в категории Профессионалы, Пейзаж, в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
11 из 13

Победу в категории "Пейзаж" эксперты отдали поэтическим "Тихим окрестностям" Маджида Ходжати (Majid Hojjat) из Ирана.

© Фото : Majid Hojjat / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : / 2021 Sony World Photography Awards

Победитель конкурса Крейг Истон (Craig Easton) в цикле работ Bank Top исследовал жизнь различных сообществ северной Англии.

Фотограф Крейг Истона получивший звание Фотограф года - 2021 с серией работ Bank Top в категории Профессионалы фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
12 из 13

Победитель конкурса Крейг Истон (Craig Easton) в цикле работ Bank Top исследовал жизнь различных сообществ северной Англии.

© Фото : / 2021 Sony World Photography Awards
© Фото : Laura Pannack / 2021 Sony World Photography Awards

В категории "Портфолио" победу праздновала фотограф-документалист Лаура Паннак (Laura Pannack).

Работа фотографа Laura Pannack Обзор портфолио, победившего в категории Профессионалы, Портфолио в фотоконкурсе 2021 Sony World Photography Awards
13 из 13

В категории "Портфолио" победу праздновала фотограф-документалист Лаура Паннак (Laura Pannack).

© Фото : Laura Pannack / 2021 Sony World Photography Awards
 
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