Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards
Серия "Нашествие саранчи в Восточной Африке" принесла испанскому фотографу Луису Тато (Luis Tato) победу в категории "Мир природы и дикие животные".
Серия "Нашествие саранчи в Восточной Африке" принесла испанскому фотографу Луису Тато (Luis Tato) победу в категории "Мир природы и дикие животные".
Цикл "Полный переход" итальянского фотографа Симоне Трамонте (Simone Tramonte) стал лучшим в категории "Окружающая среда".
Цикл "Полный переход" итальянского фотографа Симоне Трамонте (Simone Tramonte) стал лучшим в категории "Окружающая среда".
Проект "Вечные охотничьи угодья" чешского фотографа Томаша Воселки (Tomáš Vocelka) удостоен победы в категории "Архитектура и дизайн".
Проект "Вечные охотничьи угодья" чешского фотографа Томаша Воселки (Tomáš Vocelka) удостоен победы в категории "Архитектура и дизайн".
В категории "Креатив" победил британец Марк Гамильтон Грючи (Mark Hamilton Gruchy) с серией "Возвращение на Луну".
В категории "Креатив" победил британец Марк Гамильтон Грючи (Mark Hamilton Gruchy) с серией "Возвращение на Луну".
Анас Альхарбутли (Anas Alkharboutli) из Сирии праздновал победу в спортивной категории с циклом снимков "Спорт и развлечения вместо войны и страха".
Анас Альхарбутли (Anas Alkharboutli) из Сирии праздновал победу в спортивной категории с циклом снимков "Спорт и развлечения вместо войны и страха".
Созданную на Камчатке магическую серию снимков "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева наградили третьим местом в категории "Пейзаж".
Созданную на Камчатке магическую серию снимков "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева наградили третьим местом в категории "Пейзаж".
"Гимн строительным площадкам" Гу Гуаньжуя (Guanghui Gu) из Китая заработал "бронзу" в категории "Архитектура и дизайн".
"Гимн строительным площадкам" Гу Гуаньжуя (Guanghui Gu) из Китая заработал "бронзу" в категории "Архитектура и дизайн".
Лучший "Натюрморт" конкурса, по мнению жюри, получился у Питера Элевелда (Peter Eleveld).
Лучший "Натюрморт" конкурса, по мнению жюри, получился у Питера Элевелда (Peter Eleveld).
В категории "Документальные проекты" победила серия работ итальянца Вито Фуско (Vito Fusco) "Убийственная маргаритка", посвященная "цветку смерти" пиретруму, который является основой индустрии органических инсектицидов в Кении.
В категории "Документальные проекты" победила серия работ итальянца Вито Фуско (Vito Fusco) "Убийственная маргаритка", посвященная "цветку смерти" пиретруму, который является основой индустрии органических инсектицидов в Кении.
Российский фотограф Саша Бауэр, использующая в своих работах коллаж, инсталляцию, фотографию и сканографию, завоевала третье место в категории "Креатив".
Российский фотограф Саша Бауэр, использующая в своих работах коллаж, инсталляцию, фотографию и сканографию, завоевала третье место в категории "Креатив".
Победу в категории "Пейзаж" эксперты отдали поэтическим "Тихим окрестностям" Маджида Ходжати (Majid Hojjat) из Ирана.
Победу в категории "Пейзаж" эксперты отдали поэтическим "Тихим окрестностям" Маджида Ходжати (Majid Hojjat) из Ирана.
Победитель конкурса Крейг Истон (Craig Easton) в цикле работ Bank Top исследовал жизнь различных сообществ северной Англии.
Победитель конкурса Крейг Истон (Craig Easton) в цикле работ Bank Top исследовал жизнь различных сообществ северной Англии.
В категории "Портфолио" победу праздновала фотограф-документалист Лаура Паннак (Laura Pannack).
В категории "Портфолио" победу праздновала фотограф-документалист Лаура Паннак (Laura Pannack).