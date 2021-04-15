https://ria.ru/20210415/fotokonkurs-1728369723.html

Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards

Пикник на Луне и магия Камчатки: победители Sony World Photography Awards

Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021 среди профессионалов. Жюри рассмотрело более... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:58

2021-04-15T18:58

2021-04-15T19:07

sony world photography awards

фотография

фото

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Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021 среди профессионалов. Жюри рассмотрело более 145 000 снимков в десяти категориях. Звание "Фотографа года 2021", приз в 25 000 долларов и набор цифровой техники достался британскому документалисту Крейгу Истону. Среди финалистов оказались два фотографа из России. Лучшие работы призеров — в подборке Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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