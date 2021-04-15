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США сообщили, где находятся эсминцы, которые могли войти в Черное море
США сообщили, где находятся эсминцы, которые могли войти в Черное море
Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, которые, как предполагалось, могли войти в Черное море, вышли с базы на Крите и сейчас патрулируют Средиземное море,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:07
2021-04-15T19:07
2021-04-15T19:07
джон кирби
мевлют чавушоглу
черное море
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министерство обороны сша
турция
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, которые, как предполагалось, могли войти в Черное море, вышли с базы на Крите и сейчас патрулируют Средиземное море, сообщил Шестой флот США.Войдут ли корабли в Черное море, не сообщается.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. Это эсминцы Roosevelt и Donald Cook. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.В четверг стало известно, что турецкие власти были уведомлены об отмене прохода кораблей США. Как позже подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но "если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня".
https://ria.ru/20210410/esminets-1727644459.html
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джон кирби, мевлют чавушоглу, черное море, средиземное море, министерство обороны сша, турция, сша, в мире