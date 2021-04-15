https://ria.ru/20210415/es-1728432663.html

Евросоюз поддержал новые санкции США против России

Евросоюз поддержал новые санкции США против России

Европейский союз вслед за НАТО в четверг выразил солидарность с США в связи с обвинениями в "злонамеренных действиях" в адрес России, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:59

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жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Европейский союз вслед за НАТО в четверг выразил солидарность с США в связи с обвинениями в "злонамеренных действиях" в адрес России, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.В заявлении также утверждается, что "последствия этой кибератаки ощутили правительства и бизнес в разных странах мира, в том числе в ЕС".В Евросоюзе также выразили обеспокоенность ростом числа киберпреступлений, "которые могут нанести значительный ущерб обществу, безопасности и экономике". "Использование информационных и коммуникационных технологий со злым умыслом снижает преимущества, которые дает интернет и технологии, а также демонстрирует готовность некоторых сторон поставить под угрозу международную стабильность и безопасность", - подчеркивается в документе.Согласно заявлению, Евросоюз продолжит расследовать такие факты в киберпространстве, будет предпринимать усилия по сдерживанию и недопущению, а также реагированию на злонамеренные действия в этой сфере.Власти США в четверг ввели санкции против шести российских технологических компаний, заявив, что продолжат "привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728419651.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, сша, в мире