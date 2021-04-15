https://ria.ru/20210415/drevesina-1728398613.html

Россиян проинформируют о запрете вывоза некоторых видов древесины

Россиян проинформируют о запрете вывоза некоторых видов древесины

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное информирование граждан о введении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из РФ... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:41

2021-04-15T13:41

2021-04-15T13:41

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное информирование граждан о введении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из РФ необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных пород, сообщается на сайте президента.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта 2021 года. Доклад поручено представить до 1 октября текущего года.Помимо этого, президент поручил исключить возможность приобретения незаконно заготовленной древесины организациями и гражданами, которые сами вовлечены в незаконную заготовку и переработку. Срок исполнения этого поручения - до 1 октября 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/drevesina-1603534902.html

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россия, владимир путин, экономика