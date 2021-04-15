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Россиян проинформируют о запрете вывоза некоторых видов древесины
Россиян проинформируют о запрете вывоза некоторых видов древесины
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное информирование граждан о введении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из РФ... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:41
2021-04-15T13:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное информирование граждан о введении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из РФ необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных пород, сообщается на сайте президента.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта 2021 года. Доклад поручено представить до 1 октября текущего года.Помимо этого, президент поручил исключить возможность приобретения незаконно заготовленной древесины организациями и гражданами, которые сами вовлечены в незаконную заготовку и переработку. Срок исполнения этого поручения - до 1 октября 2021 года.
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россия, владимир путин, экономика

Россиян проинформируют о запрете вывоза некоторых видов древесины

13:41 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым "кругляком", в городе Лесосибирске
Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым кругляком, в городе Лесосибирске - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное информирование граждан о введении с 1 января 2022 года запрета на вывоз из РФ необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных пород, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта 2021 года. Доклад поручено представить до 1 октября текущего года.
Помимо этого, президент поручил исключить возможность приобретения незаконно заготовленной древесины организациями и гражданами, которые сами вовлечены в незаконную заготовку и переработку. Срок исполнения этого поручения - до 1 октября 2021 года.
Склад круглого леса лесного хозяйства Кирзинское в Ордынском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:18
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