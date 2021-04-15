https://ria.ru/20210415/doxa-1728405711.html

В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA

В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:13

2021-04-15T14:13

2021-04-15T14:13

россия

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728253801_0:162:2523:1581_1920x0_80_0_0_4136fea033cd3c5d3a63b64ca567b12f.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер.Он добавил, что в Кремле знают об этой истории по сообщениям СМИ.Басманный суд Москвы ранее на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде."Никак. Я, наверное, все-таки останусь приверженным практике не комментировать какие-то судебные решения. Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать. Там просто дело в том, что и само издание, действительно, в свое время начиналось как студенческое, но оно уже достаточно давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать, чисто студенческих вопросов мало, даже по этой причине я бы не стал ничего комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку в связи с решениями по этому делу.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, москва, общество