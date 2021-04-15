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В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA
В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:13
2021-04-15T14:13
россия
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер.Он добавил, что в Кремле знают об этой истории по сообщениям СМИ.Басманный суд Москвы ранее на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде."Никак. Я, наверное, все-таки останусь приверженным практике не комментировать какие-то судебные решения. Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать. Там просто дело в том, что и само издание, действительно, в свое время начиналось как студенческое, но оно уже достаточно давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать, чисто студенческих вопросов мало, даже по этой причине я бы не стал ничего комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку в связи с решениями по этому делу.
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россия, дмитрий песков, москва, общество

В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг издания DOXA

14:13 15.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг издания DOXA, заявил, что оно лишь начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер.
Он добавил, что в Кремле знают об этой истории по сообщениям СМИ.
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Басманный суд Москвы ранее на два месяца избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий всем четырем редакторам студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность, сообщили в суде.
"Никак. Я, наверное, все-таки останусь приверженным практике не комментировать какие-то судебные решения. Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать. Там просто дело в том, что и само издание, действительно, в свое время начиналось как студенческое, но оно уже достаточно давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать, чисто студенческих вопросов мало, даже по этой причине я бы не стал ничего комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обстановку в связи с решениями по этому делу.
 
РоссияДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
 
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