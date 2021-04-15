https://ria.ru/20210415/donetsk-1728478096.html

СК завел дело на украинских силовиков после гибели человека в Донецке

СК завел дело на украинских силовиков после гибели человека в Донецке

Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:52

2021-04-15T19:52

2021-04-15T19:52

россия

ситуация в днр и лнр

светлана петренко

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело из-за обстрела украинских силовиков в Донбассе, в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.Согласно данным следствия, в ночь с 14 на 15 апреля украинские силовики прицельно обстреляли с применением стрелкового оружия и минометов калибра 120 миллиметров объекты гражданской инфраструктуры в Донецке. В результате погиб 57-летний мирный житель, находившийся в квартире жилого дома."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого преступления, добавила Петренко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/donbass-1728475254.html

россия

донбасс

донецк (донецкая область)

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, светлана петренко, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), донецк (донецкая область), украина, в мире