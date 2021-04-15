В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В среду вечером в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.
"Огонь продолжался в течение нескольких часов. При этом Украина игнорировала все запросы режима тишины. Считаю, что в данном случае поведение Киева следует расценивать как доказательство целенаправленных действий Украины по эскалации конфликта в Донбассе. Украинские военные намеренно убивают мирных жителей ДНР ради достижения политических целей руководства своей страны... и для эскалации конфликта", - сказала Морозова.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.