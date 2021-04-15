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В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе
В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе
Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:06
2021-04-15T19:06
дарья морозова
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг омбудсмен ДНР Дарья Морозова.В среду вечером в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе

19:06 15.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В среду вечером в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.

"Огонь продолжался в течение нескольких часов. При этом Украина игнорировала все запросы режима тишины. Считаю, что в данном случае поведение Киева следует расценивать как доказательство целенаправленных действий Украины по эскалации конфликта в Донбассе. Украинские военные намеренно убивают мирных жителей ДНР ради достижения политических целей руководства своей страны... и для эскалации конфликта", - сказала Морозова.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:01
МИД прокомментировал обстановку в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 14:10
Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу
 
Дарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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