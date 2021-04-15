https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html

В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе

В ДНР обвинили Украину в намеренной эскалации конфликта в Донбассе

Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:06

2021-04-15T19:06

2021-04-15T19:06

дарья морозова

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики намеренно убивают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам в четверг омбудсмен ДНР Дарья Морозова.В среду вечером в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели жителя Донецка в результате обстрела окраин города со стороны украинских силовиков.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html

https://ria.ru/20210413/nato-1728073711.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире