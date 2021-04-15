https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html
МИД прокомментировал обстановку в Донбассе
МИД прокомментировал обстановку в Донбассе
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:01
2021-04-15T16:01
2021-04-15T19:19
мария захарова
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Продолжает вызывать беспокойство обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны вооруженных сил Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска", - сказала Захарова в ходе брифинга."В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего Германию и Францию как коллег по нормандскому формату, прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнения минского комплекса мер", - заявила она."Вопросы эскалации обстановки обсуждались на заседании контактной группы, ее подгрупп, они прошли 13 и 14 апреля. К сожалению, из-за неконструктивной позиции украинской делегации они вновь закончились безрезультатно. В очередной раз подтвердилось отсутствие желание Киева приступить к предметной работе и добиваться урегулирования мирными дипломатическими средствами", - сказала Захарова."Мы призываем союзников, как они называют себя, прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам путем снабжения оружием, боеприпасами, нелетальной продукцией военного назначения, финансирования, предоставления разведданных, обучения, оказания политической поддержки. Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей, обеспечения мира на его многострадальной земле", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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мария захарова, москва, франция, в мире, россия, донбасс
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе
вызывает беспокойство, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
.
"Продолжает вызывать беспокойство обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей
со стороны вооруженных сил Украины
, растет число жертв среди мирных жителей Донецка
и Луганска
. Киев
продолжает стягивать в регион технику и войска", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего Германию
и Францию
как коллег по нормандскому формату, прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнения минского комплекса мер", - заявила она.
"Вопросы эскалации обстановки обсуждались на заседании контактной группы, ее подгрупп, они прошли 13 и 14 апреля. К сожалению, из-за неконструктивной позиции украинской делегации они вновь закончились безрезультатно. В очередной раз подтвердилось отсутствие желание Киева приступить к предметной работе и добиваться урегулирования мирными дипломатическими средствами", - сказала Захарова.
"Мы призываем союзников, как они называют себя, прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам путем снабжения оружием, боеприпасами, нелетальной продукцией военного назначения, финансирования, предоставления разведданных, обучения, оказания политической поддержки. Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей, обеспечения мира на его многострадальной земле", - сказала Захарова на брифинге.