https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html

МИД прокомментировал обстановку в Донбассе

МИД прокомментировал обстановку в Донбассе

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:01

2021-04-15T16:01

2021-04-15T19:19

мария захарова

москва

франция

в мире

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донбасс

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Продолжает вызывать беспокойство обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны вооруженных сил Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска", - сказала Захарова в ходе брифинга."В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего Германию и Францию как коллег по нормандскому формату, прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнения минского комплекса мер", - заявила она."Вопросы эскалации обстановки обсуждались на заседании контактной группы, ее подгрупп, они прошли 13 и 14 апреля. К сожалению, из-за неконструктивной позиции украинской делегации они вновь закончились безрезультатно. В очередной раз подтвердилось отсутствие желание Киева приступить к предметной работе и добиваться урегулирования мирными дипломатическими средствами", - сказала Захарова."Мы призываем союзников, как они называют себя, прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам путем снабжения оружием, боеприпасами, нелетальной продукцией военного назначения, финансирования, предоставления разведданных, обучения, оказания политической поддержки. Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей, обеспечения мира на его многострадальной земле", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, франция, в мире, россия, донбасс