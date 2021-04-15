https://ria.ru/20210415/dnr-1728441583.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсионных групп

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсионных групп

Украинские силовики готовят подразделения для проведения диверсий в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:50

2021-04-15T16:50

2021-04-15T16:50

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики готовят подразделения для проведения диверсий в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Нашей разведкой получено подтверждение подготовки командованием ВСУ подразделений, предназначенных для ведения диверсионно-террористической войны против народных республик. По информации от источника в штабе 72 отдельной механизированной бригады, на окраине Авдеевки (под контролем Киева – ред.) на территории заброшенных складов, разместилась группа хорошо экипированных военнослужащих 12 бригады "Азов" Нацгвардии", - заявил Басурин.По его информации, украинскими силовиками ведется "формирование диверсионных групп и проводятся занятия по изучению основ снайперского и минно-взрывного дела, огневой подготовке и проведению диверсий на объектах промышленности.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210415/kpp-1728405539.html

https://ria.ru/20210415/donbass-1728345392.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире