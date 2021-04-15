https://ria.ru/20210415/diskussiya-1728352284.html

Кировский губернатор стал участником дискуссии о качестве соцуслуг

Кировский губернатор стал участником дискуссии о качестве соцуслуг

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в обсуждении социальных инициатив в рамках "мозгового штурма" глав регионов и экспертного сообщества, РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:48

2021-04-15T09:48

2021-04-15T09:48

россия

светлана чупшева

игорь васильев

москва

кировская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в обсуждении социальных инициатив в рамках "мозгового штурма" глав регионов и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба областного правительства.Семинар-совещание по подготовке совместного заседания президиума Госсовета РФ и "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по социальным вопросам состоялось в среду в Москве. Для его участников была организована работа в группах по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, рынок труда."Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" прорабатываю с коллегами профильные вопросы… Вырабатываем подходы к решению очень важной задачи – повышение качества оказания социальных услуг. Этот вопрос волнует не только население всей страны, но и руководителей всех уровней власти. Наша задача - взять на вооружение самые лучшие наработанные практики и предложить типовые модели для решения каждого трудного вопроса при получении социальных услуг", - цитирует пресс-служба слова Васильева.В рамках работы каждой группы эксперты презентовали конкретные истории и модели пути в рамках предложенной жизненной ситуации. Участникам предлагалось инициировать новые дополнительные системные решения, направленные на повышение доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере."Сегодня государственные организации систем здравоохранения, соцобеспечения, образования и занятости ведут большую работу по улучшению качества услуг населению, и правильно, что такой "мозговой штурм" руководителей регионов и экспертов в каждой из областей проходит на площадке Агентства стратегических инициатив. Совместная работа поможет выработать единые принципы оказания госуслуг в наиболее значимых сферах общественной жизни, убрать ненужные составляющие, которые тормозят процессы и влияют на скорость взаимодействия с гражданами", - отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.Генеральный директор "Агентства социальных инициатив" Светлана Чупшева рассказала, что в настоящее время завершена работа над проектом доклада по вопросу улучшения доступности и качества социальных услуг. Все новые идеи будут проанализированы и учтены в ходе доработки стратегии. Доклад планируется рассмотреть на заседании президиума Госсовета РФ в ближайшее время.

https://realty.ria.ru/20210409/ipoteka-1727570835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана чупшева, игорь васильев, москва, кировская область, общество