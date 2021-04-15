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МИД напомнил о принципе взаимности при ответе на высылку дипломатов
МИД напомнил о принципе взаимности при ответе на высылку дипломатов
Ответ на новые санкции США, в том числе на высылку дипломатов, будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, заявила в четверг официальный представитель МИД РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:40
2021-04-15T17:28
джон салливан
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ответ на новые санкции США, в том числе на высылку дипломатов, будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли конкретизация поручений ведомствам РФ и США после разговора лидеров двух стран и начался ли процесс подготовки саммита лидеров России и Соединенных Штатов."Главным принципом выстраивания взаимоотношений между государствами была и остается взаимность. Я думаю, что я уже частично начала отвечать на ваш второй вопрос",- сказала Захарова на брифинге в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости о том, последует ли высылка сотрудников американских дипведомств в РФ вслед за аналогичными действиями США.Говоря о характере встречи с послом США в РФ Джоном Салливаном, который в четверг был вызван в МИД РФ Захарова отметила, что она не будет приятной.
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джон салливан, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД напомнил о принципе взаимности при ответе на высылку дипломатов

16:40 15.04.2021 (обновлено: 17:28 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ответ на новые санкции США, в том числе на высылку дипломатов, будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли конкретизация поручений ведомствам РФ и США после разговора лидеров двух стран и начался ли процесс подготовки саммита лидеров России и Соединенных Штатов.
"Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой", - заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли РФ в ответ на действия США также высылать сотрудников американской дипмиссии.
"Главным принципом выстраивания взаимоотношений между государствами была и остается взаимность. Я думаю, что я уже частично начала отвечать на ваш второй вопрос",- сказала Захарова на брифинге в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости о том, последует ли высылка сотрудников американских дипведомств в РФ вслед за аналогичными действиями США.
Говоря о характере встречи с послом США в РФ Джоном Салливаном, который в четверг был вызван в МИД РФ Захарова отметила, что она не будет приятной.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Джон СалливанМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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