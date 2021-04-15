https://ria.ru/20210415/diplomaty-1728439190.html

МИД напомнил о принципе взаимности при ответе на высылку дипломатов

МИД напомнил о принципе взаимности при ответе на высылку дипломатов

Ответ на новые санкции США, в том числе на высылку дипломатов, будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, заявила в четверг официальный представитель МИД РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:40

2021-04-15T16:40

2021-04-15T17:28

джон салливан

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ответ на новые санкции США, в том числе на высылку дипломатов, будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли конкретизация поручений ведомствам РФ и США после разговора лидеров двух стран и начался ли процесс подготовки саммита лидеров России и Соединенных Штатов."Главным принципом выстраивания взаимоотношений между государствами была и остается взаимность. Я думаю, что я уже частично начала отвечать на ваш второй вопрос",- сказала Захарова на брифинге в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости о том, последует ли высылка сотрудников американских дипведомств в РФ вслед за аналогичными действиями США.Говоря о характере встречи с послом США в РФ Джоном Салливаном, который в четверг был вызван в МИД РФ Захарова отметила, что она не будет приятной.

https://ria.ru/20210415/dollar-1728440968.html

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джон салливан, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире