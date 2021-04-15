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СК завел дело на москвичку, избившую девятилетнего сына
СК завел дело на москвичку, избившую девятилетнего сына
Московские следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая, выпив, избила девятилетнего сына, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:58
2021-04-15T14:58
2021-04-15T15:06
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая, выпив, избила девятилетнего сына, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 11 апреля женщина, будучи пьяной, в квартире дома на улице Пришвина несколько раз ударила девятилетнего сына по рукам и спине, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Мальчик рассказал старшей сестре, та обратилась в поликлинику и правоохранительные органы.По словам Ивановой, следователи уже допросили близких родственников женщины и соседей. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, после получения всех необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза ребенку.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, отца у мальчика нет, женщина систематически наказывала ребенка за мелкие провинности.У ребенка зафиксированы ушибы, добавил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Московские следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая, выпив, избила девятилетнего сына, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ
Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сказала она.
По данным следствия, 11 апреля женщина, будучи пьяной, в квартире дома на улице Пришвина несколько раз ударила девятилетнего сына по рукам и спине, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Мальчик рассказал старшей сестре, та обратилась в поликлинику и правоохранительные органы.
По словам Ивановой, следователи уже допросили близких родственников женщины и соседей. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, после получения всех необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза ребенку.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, отца у мальчика нет, женщина систематически наказывала ребенка за мелкие провинности.
У ребенка зафиксированы ушибы, добавил собеседник агентства.