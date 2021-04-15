https://ria.ru/20210415/delo-1728414826.html

СК завел дело на москвичку, избившую девятилетнего сына

СК завел дело на москвичку, избившую девятилетнего сына

Московские следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая, выпив, избила девятилетнего сына, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:58

2021-04-15T14:58

2021-04-15T15:06

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело на женщину, которая, выпив, избила девятилетнего сына, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 11 апреля женщина, будучи пьяной, в квартире дома на улице Пришвина несколько раз ударила девятилетнего сына по рукам и спине, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Мальчик рассказал старшей сестре, та обратилась в поликлинику и правоохранительные органы.По словам Ивановой, следователи уже допросили близких родственников женщины и соседей. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, после получения всех необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза ребенку.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, отца у мальчика нет, женщина систематически наказывала ребенка за мелкие провинности.У ребенка зафиксированы ушибы, добавил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия