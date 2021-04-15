https://ria.ru/20210415/blagoslovenie-1728424573.html
В епархии прокомментировали видео с "благословением на вакцинацию"
В епархии прокомментировали видео с "благословением на вакцинацию"
Получение благословения перед важными поступками - это "добрая христианская традиция", желающие вакцинироваться от коронавируса могут его испросить, но сделать... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:47
2021-04-15T15:47
2021-04-15T16:30
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
telegram (приложение)
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428564_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6a0e55e7c98f9983f3b9484837e881a8.jpg
КЕМЕРОВО, 15 апр - РИА Новости. Получение благословения перед важными поступками - это "добрая христианская традиция", желающие вакцинироваться от коронавируса могут его испросить, но сделать прививку они могут и без него, сказал РИА Новости руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский, комментируя видео, снятое в одной из кемеровских больниц.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, из которого следует, что автор ролика пришел сделать прививку от коронавируса в поликлинику №5 в Кемерово. Направляясь в нужный кабинет, он по пути заходит в молитвенную комнату, где спрашивает, можно ли перед вакцинацией прочитать молитву, на что сестра милосердия отвечает, что перед молитвой нужно взять благословение на вакцинацию.Он добавил, что люди, совершая важные поступки, обычно обращаются за благословением. "Это такая добрая христианская традиция, которой мы стараемся придерживаться", – отметил Ланский.В пресс-службе поликлиники добавили, что молитвенная комната функционирует в медорганизации автономно, на правах безвозмездной аренды. Посетители и пациенты поликлиники при желании могут обращаться туда за духовной помощью. "Она (молитвенная комната – ред.) не входит в состав поликлиники и не является ее структурным подразделением", – отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428564_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f691d956b029bdb1c49d978c5ebf9c64.jpg
Пациенту поликлиники перед прививкой предложили взять благословение батюшки
в Telegram-каналах появилось видео, из которого следует, что автор ролика пришел сделать прививку от коронавируса в поликлинику №5 в Кемерово. Направляясь в нужный кабинет, он по пути заходит в молитвенную комнату, где спрашивает, можно ли перед вакцинацией прочитать молитву, на что сестра милосердия отвечает, что перед молитвой нужно взять благословение на вакцинацию.
2021-04-15T15:47
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, telegram (приложение), кемерово
КЕМЕРОВО, 15 апр - РИА Новости. Получение благословения перед важными поступками - это "добрая христианская традиция", желающие вакцинироваться от коронавируса могут его испросить, но сделать прививку они могут и без него, сказал РИА Новости руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский, комментируя видео, снятое в одной из кемеровских больниц.
Ранее в Telegram
-каналах появилось видео, из которого следует, что автор ролика пришел сделать прививку от коронавируса в поликлинику №5 в Кемерово
. Направляясь в нужный кабинет, он по пути заходит в молитвенную комнату, где спрашивает, можно ли перед вакцинацией прочитать молитву, на что сестра милосердия отвечает, что перед молитвой нужно взять благословение на вакцинацию.
"Духовенство Кемеровской епархии ни в коей мере не является COVID-диссидентами… Мы понимаем, что вакцинация… является одним из самых эффективных инструментов по профилактике различных опасных заболеваний… поэтому и священноначалие митрополии, и духовенство епархии активно участвует в обсуждении темы вакцинации, в том числе среди прихожан… Что касается традиции благословения, то… комментарий, которым сопровождается видео, в (нем) в определенной мере искажен смысл благословения. Оно (получение благословения – ред.) ни в коей мере не является препятствием к совершению вакцинации", – сказал Ланский.
Он добавил, что люди, совершая важные поступки, обычно обращаются за благословением. "Это такая добрая христианская традиция, которой мы стараемся придерживаться", – отметил Ланский.
В пресс-службе поликлиники добавили, что молитвенная комната функционирует в медорганизации автономно, на правах безвозмездной аренды. Посетители и пациенты поликлиники при желании могут обращаться туда за духовной помощью. "Она (молитвенная комната – ред.) не входит в состав поликлиники и не является ее структурным подразделением", – отметили в пресс-службе.