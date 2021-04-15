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Онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021
Онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021
19 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021.
2021-04-15T09:25
2021-04-15T09:25
анонсы
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Задать вопросУчастники:- сопредседатели Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ, Елена ЦУНАЕВА;- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;- председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ."Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность. В 2020 году трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым инновациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений, начиная от регистрации и заканчивая организацией трансляции 9 мая. В этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших Победу в тылу. Традиционное шествие Бессмертного полка состоится, если это позволит эпидемиологическая обстановка.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021

09:25 15.04.2021
 
Читать ria.ru в
19 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021.
Задать вопрос

Участники:
- сопредседатели Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ, Елена ЦУНАЕВА;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;
- председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ.

"Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность. В 2020 году трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым инновациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии.
В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений, начиная от регистрации и заканчивая организацией трансляции 9 мая. В этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших Победу в тылу. Традиционное шествие Бессмертного полка состоится, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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