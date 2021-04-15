https://ria.ru/20210415/bessmertnyy-polk-1728349078.html

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021

Онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021

19 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проекту "Бессмертный полк онлайн" - 2021.

2021-04-15T09:25

2021-04-15T09:25

2021-04-15T09:25

анонсы

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Задать вопросУчастники:- сопредседатели Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ, Елена ЦУНАЕВА;- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;- старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙНИН;- председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ."Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность. В 2020 году трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым инновациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений, начиная от регистрации и заканчивая организацией трансляции 9 мая. В этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших Победу в тылу. Традиционное шествие Бессмертного полка состоится, если это позволит эпидемиологическая обстановка.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы