https://ria.ru/20210415/bankomaty-1728492423.html

В Троице-Сергиевой лавре опровергли слухи о банкоматах в храмах

В Троице-Сергиевой лавре опровергли слухи о банкоматах в храмах

В храмах Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде нет банкоматов, но они есть в паломническом центре монастыря и в торговых рядах вблизи лавры,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T21:55

2021-04-15T21:55

2021-04-15T21:55

религия и мировоззрение

сергиев посад

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В храмах Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде нет банкоматов, но они есть в паломническом центре монастыря и в торговых рядах вблизи лавры, заверили РИА Новости в монастыре в ответ на вопрос о распространяемой в интернете фотографии.На снимке, который на этой неделе активно гуляет по мессенджерам, банкомат Сбербанка расположен в расписанных фресками стенах, напоминающих храмовое пространство.В свою очередь, один из местных священнослужителей пояснил, что ничего предосудительного с церковной точки зрения в банкоматах как таковых нет, и в XXI веке ими активно пользуются все, в том числе верующие. Паломники охотно делают покупки в монастырских лавках. При этом в самих храмах, у алтарей банкоматы, конечно же, не ставят."Никакого криминала в этом нет, всему свое место. Я думаю, на территории любого монастыря есть места, где можно поставить (банкомат - ред.), и где не сто́ит", - сказал священник.

https://ria.ru/20210318/parkovka-1601895359.html

сергиев посад

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сергиев посад, общество