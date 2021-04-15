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Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ
Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ
Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ "Знай своего клиента", которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T06:07
2021-04-15T06:07
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ "Знай своего клиента", которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП) следует из материалов Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Документ предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей - по риску вовлеченности в "сомнительные" операции: высокий риск ("красная" зона), средний риск ("желтая" зона), низкий риск ("зеленая" зона). Информацию об уровне риска банки будут получать через эту платформу в режиме онлайн.При этом у российских банков есть ряд замечаний к реализации данной инициативы. Позиция банковского сообщества была направлена Ассоциацией банков России (АБР) председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. В частности, кредитные организации отмечают, что законопроект о платформе позволяет высокорисковому клиенту обойти запрет на проведение сомнительных операций.В результате недобросовестные клиенты смогут очень быстро трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе через организацию всей цепи расчетов внутри одной кредитной организации, указали банки."Таким образом, дорогостоящее перестроение системы внутреннего контроля не достигает цели повышения эффективности "противолегализационных" мер/снижения объемов подозрительных операций", - сказано в обращении АБР. Банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".
https://ria.ru/20210414/platezhi-1728226684.html
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ

06:07 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ "Знай своего клиента", которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП) следует из материалов Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Документ предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей - по риску вовлеченности в "сомнительные" операции: высокий риск ("красная" зона), средний риск ("желтая" зона), низкий риск ("зеленая" зона). Информацию об уровне риска банки будут получать через эту платформу в режиме онлайн.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 13:29
ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем
При этом у российских банков есть ряд замечаний к реализации данной инициативы. Позиция банковского сообщества была направлена Ассоциацией банков России (АБР) председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. В частности, кредитные организации отмечают, что законопроект о платформе позволяет высокорисковому клиенту обойти запрет на проведение сомнительных операций.
"Законопроектом предусмотрены основания, позволяющие высокорисковому клиенту: перечислить средства своим контрагентам или бенефициару при закрытии счета; провести операции с использованием электронных средств платежа через Систему быстрых платежей", - сказано в письме АБР.
В результате недобросовестные клиенты смогут очень быстро трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе через организацию всей цепи расчетов внутри одной кредитной организации, указали банки.
"Таким образом, дорогостоящее перестроение системы внутреннего контроля не достигает цели повышения эффективности "противолегализационных" мер/снижения объемов подозрительных операций", - сказано в обращении АБР. Банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 13:37
Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию
 
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