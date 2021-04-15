https://ria.ru/20210415/avtoritet-1728473678.html

Суд арестовал предполагаемого убийцу авторитета Альберта Рыжего

Суд арестовал предполагаемого убийцу авторитета Альберта Рыжего

Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:26

2021-04-15T19:26

2021-04-15T19:57

россия

москва

азербайджан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728478454_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_2d35d686a088f0439100595e0ebc1249.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Пятнадцатого апреля Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М.П.о., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021", - рассказал собеседник агентства. Обвинение мужчине пока не предъявлено.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана, жил в Москве, имея в России статус беженца.По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210408/kriminal-1727321900.html

россия

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, азербайджан, происшествия