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Суд арестовал предполагаемого убийцу авторитета Альберта Рыжего
Суд арестовал предполагаемого убийцу авторитета Альберта Рыжего
Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:26
2021-04-15T19:57
россия
москва
азербайджан
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Пятнадцатого апреля Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М.П.о., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021", - рассказал собеседник агентства. Обвинение мужчине пока не предъявлено.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана, жил в Москве, имея в России статус беженца.По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
https://ria.ru/20210408/kriminal-1727321900.html
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россия, москва, азербайджан, происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу авторитета Альберта Рыжего

19:26 15.04.2021 (обновлено: 19:57 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Хорошевского суда / Перейти в фотобанкМатлаб Султанов, задержанный по подозрению в убийстве предполагаемого криминального авторитета Али Мусейба оглы Гейдарова (известного как Альберт Рыжий)
Матлаб Султанов, задержанный по подозрению в убийстве предполагаемого криминального авторитета Али Мусейба оглы Гейдарова (известного как Альберт Рыжий) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Хорошевского суда
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Пятнадцатого апреля Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М.П.о., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021", - рассказал собеседник агентства. Обвинение мужчине пока не предъявлено.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана, жил в Москве, имея в России статус беженца.
По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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