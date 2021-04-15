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В Австралии женщина умерла после вакцинации от COVID-19
В Австралии женщина умерла после вакцинации от COVID-19
Власти Австралии расследуют смерть женщины, у которой развился тромбоз, предположительно, после вакцинации от коронавируса, сообщает местный департамент... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:49
2021-04-15T16:49
2021-04-15T16:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Австралии расследуют смерть женщины, у которой развился тромбоз, предположительно, после вакцинации от коронавируса, сообщает местный департамент здравоохранения."Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) и ведомства сферы здравоохранения штата Новый Южный Уэльс расследуют случай смерти в Новом Южном Уэльсе", - сообщается в релизе ведомства.По данным телеканала ABC, речь идет о смерти 48-летней женщины с диабетом. На данный момент не уточняется, вакцину какой компании она получила. Согласно ведомствам Нового Южного Уэльса, связь между вакциной и смертью женщины не была подтверждена, но расследования продолжаются.Как сообщается в релизе департамента здравоохранения Австралии, расследуемые в стране случаи нарушения свертывания крови, предположительно, связанные с получением вакцины компании AstraZeneca, отмечаются редко. Среди получивших эту вакцину 700 000 человек было зафиксировано два случая нарушения свертывания крови.Правительство Австралии ранее приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19. Австралийский регулятор также рекомендовал жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии рекомендовало гражданам вакцинироваться препаратом Pfizer на фоне рисков образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, новый южный уэльс, австралия, в мире