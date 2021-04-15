https://ria.ru/20210415/arenda-1728426468.html

В Подмосковье можно будет арендовать землю без торгов

В Подмосковье можно будет арендовать землю без торгов

Московская областная дума приняла законопроект позволяющий брать в аренду землю без проведения процедуры торгов для рекультивации карьеров, говорится в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:28

2021-04-15T16:28

2021-04-15T16:28

новости подмосковья

московская областная дума

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Московская областная дума приняла законопроект позволяющий брать в аренду землю без проведения процедуры торгов для рекультивации карьеров, говорится в сообщении пресс-службы регионального законодательного органа. "Новый закон позволит быстрее вовлекать земли в хозяйственный оборот", - приводится комментарий председателя Комитета по экологии и природопользованию Аллы Поляковой.

https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728401525.html

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московская областная дума