https://ria.ru/20210415/agrokhozyaystva-1728377511.html
Тюменские агрохозяйства закупили за I квартал 146 единиц новой техники
Тюменские агрохозяйства закупили за I квартал 146 единиц новой техники
За первый квартал этого года в хозяйствах Тюменской области появились еще 146 единиц новой техники, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. За первый квартал этого года в хозяйствах Тюменской области появились еще 146 единиц новой техники, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона.Кроме 37 тракторов и девяти посевных комплексов приобретены десять зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, 89 единиц прочей техники.На начало апреля готовность тракторного парка области составляет 99%, сеялок и культиваторов — 99,8% и 100% соответственно.Планируется, что общая площадь посева в текущем году составит более 1 млн гектаров. При этом свыше 700 тысяч гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры.По сравнению с прошлым годом площади под эти культуры увеличены почти на 24 тысячи гектаров. Более чем на полторы тысячи увеличатся и площади посева рапса – до 22 тысяч гектаров. Кормовые культуры планируется разместить на площади чуть более 272 тысячи гектаров. Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 года – более 8 тысяч гектаров и свыше тысячи гектаров соответственно. Яровой сев 2021 года составит почти 826 тысяч гектаров.
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экономика
ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости
. За первый квартал этого года в хозяйствах Тюменской области
появились еще 146 единиц новой техники, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона.
Кроме 37 тракторов и девяти посевных комплексов приобретены десять зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, 89 единиц прочей техники.
На начало апреля готовность тракторного парка области составляет 99%, сеялок и культиваторов — 99,8% и 100% соответственно.
Планируется, что общая площадь посева в текущем году составит более 1 млн гектаров. При этом свыше 700 тысяч гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры.
По сравнению с прошлым годом площади под эти культуры увеличены почти на 24 тысячи гектаров. Более чем на полторы тысячи увеличатся и площади посева рапса – до 22 тысяч гектаров. Кормовые культуры планируется разместить на площади чуть более 272 тысячи гектаров. Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 года – более 8 тысяч гектаров и свыше тысячи гектаров соответственно. Яровой сев 2021 года составит почти 826 тысяч гектаров.