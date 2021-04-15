https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань

Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань

Что общего между Украиной и Тайванем? То, что атлантисты изображают их возможными жертвами агрессии соседних держав — России и Китая. Причем в последние недели... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:00

2021-04-15T08:00

2021-04-15T11:12

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Что общего между Украиной и Тайванем? То, что атлантисты изображают их возможными жертвами агрессии соседних держав — России и Китая. Причем в последние недели наблюдается явная синхронизация пропаганды — нагнетание истерии вокруг планов военных ударов, якобы вынашиваемых в Москве и Пекине. Заявления о русской угрозе Украине мы слышим постоянно, а вот что говорят американцы о Тайване:"Есть вероятность, что в течение шести лет Китай нападет на Тайвань".Так заявил месяц назад глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филипп Дэвидсон, а на прошлой неделе глава тайваньского МИД У Чжао-се сообщил, что военные угрозы, исходящие от материкового Китая в адрес Тайваня, усиливаются и американские политики "отчетливо видят опасность возможного нападения Китая на Тайвань". Тайваньский министр добавил, что если на Тайвань нападет КНР, то они будут бороться до конца.То, что в случае Китая речь идет о ближайших годах, а Россию подозревают в желании ударить прямо сейчас, ничего не меняет — нужно вбить в сознание мирового сообщества тезис о страшной русской (китайской) угрозе. То, что попутно и украинские, и тайваньские власти пытаются еще и решить свои собственные задачи и заставить Вашингтон дать им жесткие гарантии помощи в отражении агрессии, не должно вводить в заблуждение — это не их партия, они лишь объекты в чужой игре. Осколки великих держав, случайно образовавшиеся государства — которые очень удобно использовать для борьбы против поднимающихся государств-цивилизаций.Но, кроме стратегических планов в отношении Украины и Тайваня, у атлантистов есть и тактические — поэтому нагнетание ожиданий войны используется и для решения сугубо практических сегодняшних задач. Один из любимых тезисов этого рода: Путин и Си испытывают Запад на прочность — специально давят на Украину и Тайвань, чтобы обнажить раскол Запада и его неготовность защищать своих союзников. Поэтому нужно держать строй и давать жесткий отпор провокациям Москвы и Пекина. Иначе в какой-то момент они в самом деле заберут Украину и Тайвань — окончательно похоронив век западной гегемонии.Вот, например, цитата из статьи Саймона Тисдолла в The Guardian:Что же делать? Пригрозить Москве и Пекину "серьезными последствиями"? Не сработает:Это называется — сам пугаю, сам боюсь. Автор The Guardian придумывает (точнее, повторяет за коллегами-китаефобами) фантастические мотивы, толкающие Пекин к агрессии. Неудивительно, что они практически неотличимы от тех, которыми атлантисты объясняют внешнеполитическую агрессивность Путина, — внутренние проблемы достали, вот и думает о войне:Оруэлла британец Тисдолл вспомнил неслучайно, он спрашивает о том, какой выбор в этой ситуации есть у Океании — вымышленной Оруэллом страны, под которой подразумевается Америка:"Война на два фронта или полное унижение. Добро пожаловать в оруэлловский мир".В реальности — не выдуманной, а существующей — все ровно наоборот: это не Америке угрожают войной Россия и Китай, а США угрожают войной России и Китаю. Нет, Штаты не собираются нападать на две ревизионистские (по отношению к установленному атлантистами миропорядку) державы — они хотят втянуть их в конфликт на их границах, сделать так, чтобы украинский и тайваньский фронты стали для России и Китая постоянной головной болью, отвлекали их силы и сковывали их развитие и продвижение в мире. Причем для этого американцам даже не нужны боевые действия между Украиной и Россией, Тайванем и Китаем — достаточно поддерживать постоянное напряжение, держать всех в готовности к началу реальной войны. Демонизируя тем самым Россию и Китай и взбадривая своих региональных союзников, запуганных "постоянно растущими" русской и китайской угрозами.Но эта игра чрезвычайно опасна: ведь понятно, что ни Москва, ни Пекин не собираются позволять американцам вечно разыгрывать эту комбинацию. Осколки империй не воспринимаются русскими и китайцами как действительно независимые субъекты — так, может быть, и в самом деле в какой-то момент Россия и Китай решат покончить с невыгодной для них ситуацией, выбить орудие из рук атлантического противника? Вернуть себе свое?Положение как Украины, так и Тайваня по отношению к цивилизациям, от которых они откололись, действительно очень схожее — притом что Украина является признанным всеми государством, а Тайвань практически весь мир признает как часть Китая, пусть и самоуправляющуюся. Но и на Тайване, и на Украине понимают всю надуманность своей "независимости" — и не видят никаких гарантий ее сохранения в долгосрочной перспективе, кроме как через поддержку со стороны США. То есть сами предлагают себя в качестве инструмента в геополитической борьбе, что лишь усиливает неприятие их политики (и самого факта существования) со стороны держав, от которых они откололись. Хотя Китай официально считает воссоединение с Тайванем одной из своих главных целей, а Россия формально не ставит такой задачи в отношении всей Украины (ограничиваясь постулатом о неизбежном восстановлении дружбы между двумя братскими и родственными народами — практически одним народом, как постоянно напоминает Владимир Путин), понятно, что геополитические, национальные и цивилизационные интересы как Китая, так и России не оставляют никакого другого пути, кроме как воссоединение с отколовшимися провинциями.Причин для этого много. Причем если в случае с Китаем при желании еще можно поставить на первое место невозможность мириться с наличием американского сателлита у своих берегов и на исконно китайской территории, то для России первостепенной причиной является даже не необходимость недопущения враждебной военной силы на территорию соседней страны, а сама невозможность раздельного существования двух русских государств на русских же исторических территориях. Но путь к этому воссоединению — что России с Украиной, что Китая с Тайванем — лежит вовсе не в военной плоскости. Ровно наоборот: война между ними выгодна только противникам наших цивилизаций, то есть атлантистам. Ни русским, ни китайцам не нужна война за воссоединение, потому что в любом случае это будет гражданская война, война между братьями. Именно поэтому военный фактор играет в воссоединении только косвенную, обеспечивающую благоприятные условия роль — он призван гарантировать невмешательство внешних сил в процесс реинтеграции.Пекин хочет от Тайбэя только одного: чтобы тот перестал быть инструментом в американской игре против Китая. Москва хочет от Киева того же самого — чтобы Украина не играла в антироссийские игры, тем более не превращалась в антиРоссию. Не хотят или не могут? Ну тогда подождем, пока смогут и захотят — тем временем уменьшая возможности Штатов влиять на наши отношения с отколовшимися провинциями. Китайская армия и флот уже очень скоро сделают бесполезными любые американские гарантии Тайваню, как и любые провокации в проливе, но это не значит, что затем НОАК пойдет на штурм острова. Нет — сам остров (который в прошлом году стал крупнейшим покупателем американского оружия в мире) сделает выбор в пользу реинтеграции, будет вовлечен в процесс воссоединения с материком. Никто в Пекине не собирается убивать тайваньцев — у Китая уже есть опыт мирного воссоединения с Гонконгом, и нет сомнения, что — скорее рано, чем поздно — то же самое произойдет и с Тайванем. И точно так же Россия не собирается завоевывать Украину — она будет ослаблять влияние Запада на нее, будет следить за деградацией украинской элиты, будет работать на реинтеграцию, ожидая, когда народ Украины очнется от морока, напущенного паразитами и временщиками. При этом Россия будет предотвращать все попытки столкнуть две части одного народа в реальной братоубийственной войне.Пока что США надеются, что смогут еще долго и успешно использовать Украину против России и Тайвань против Китая, но довольно скоро по историческим меркам это время закончится. И чем раньше это поймут в самой "Океании", тем с меньшими потерями и в большей сохранности она сумеет перейти в эпоху постамериканского мирового порядка. Если, конечно, сохранится как единое целое — потому что, в отличие от Китая и России, США, развалившись, уже не смогут, как после Гражданской войны, собраться воедино. Нет надежной цивилизационной опоры — да и перспективы, мягко говоря, не вдохновляющие.

https://ria.ru/20210407/esminets-1727245779.html

https://ria.ru/20210414/tayvan-1728191549.html

https://ria.ru/20210325/kitay-1602888479.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

си цзиньпин, нато, джо байден, владимир путин, москва, сша, авторы, мнение - авторы