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Талибы потребовали вывести иностранные войска из Афганистана к 1 мая
Талибы потребовали вывести иностранные войска из Афганистана к 1 мая
Радикальное движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:21
2021-04-15T14:39
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе соглашение, военные должны уйти из Афганистана к 1 мая."Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении движения.Талибан "настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана"."Теперь, когда Америка нарушает соглашение, это по существу открывает возможность моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) принять все необходимые контрмеры, поэтому ответственность за все будущие последствия будет лежать на американской стороне", - говорится в сообщении.Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США не будут уходить из Афганистана в спешке, но ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html
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афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Талибы потребовали вывести иностранные войска из Афганистана к 1 мая

14:21 15.04.2021 (обновлено: 14:39 15.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе соглашение, военные должны уйти из Афганистана к 1 мая.
"Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении движения.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Талибан "настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана".
"Теперь, когда Америка нарушает соглашение, это по существу открывает возможность моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) принять все необходимые контрмеры, поэтому ответственность за все будущие последствия будет лежать на американской стороне", - говорится в сообщении.
Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США не будут уходить из Афганистана в спешке, но ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
АфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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