https://ria.ru/20210415/afganistan-1728406617.html

Талибы потребовали вывести иностранные войска из Афганистана к 1 мая

Талибы потребовали вывести иностранные войска из Афганистана к 1 мая

Радикальное движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:21

2021-04-15T14:21

2021-04-15T14:39

афганистан

доха

талибан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75b3c224b3db3adbbeee9da69f1d0a5f.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе соглашение, военные должны уйти из Афганистана к 1 мая."Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении движения.Талибан "настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана"."Теперь, когда Америка нарушает соглашение, это по существу открывает возможность моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) принять все необходимые контрмеры, поэтому ответственность за все будущие последствия будет лежать на американской стороне", - говорится в сообщении.Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида"*. Как заявил Байден, США не будут уходить из Афганистана в спешке, но ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210415/afganistan-1728337636.html

https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

афганистан

доха

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, доха, талибан, сша, в мире