https://ria.ru/20210415/afganistan-1728335734.html

Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане

Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане

Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших и... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:28

2021-04-15T03:28

2021-04-15T03:28

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц из США, знакомых с обсуждениями.Сообщается, что высокопоставленные военные подчеркивали необходимость сохранить небольшое присутствие на земле в лице сил специального назначения и военных советников. Они заявляли, что несколько тысяч американских военнослужащих нужны в Афганистане для сдерживания боевиков радикального движения "Талибан".По словам бывших и нынешних официальных лиц, среди тех, кто поддерживал сохранение военного присутствия в Афганистане, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.По информации телеканала CNN, помимо военных против полного вывода американских сил из Афганистана выступали также и ряд официальных лиц из госдепартамента США.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html

https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

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марк милли, вооруженные силы сша, москва, афганистан, талибан, сша, в мире