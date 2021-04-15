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https://ria.ru/20210415/afganistan-1728335734.html
Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:28
2021-04-15T03:28
марк милли
вооруженные силы сша
москва
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц из США, знакомых с обсуждениями.Сообщается, что высокопоставленные военные подчеркивали необходимость сохранить небольшое присутствие на земле в лице сил специального назначения и военных советников. Они заявляли, что несколько тысяч американских военнослужащих нужны в Афганистане для сдерживания боевиков радикального движения "Талибан".По словам бывших и нынешних официальных лиц, среди тех, кто поддерживал сохранение военного присутствия в Афганистане, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.По информации телеканала CNN, помимо военных против полного вывода американских сил из Афганистана выступали также и ряд официальных лиц из госдепартамента США.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.
https://ria.ru/20210415/afganistan-1728333007.html
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марк милли, вооруженные силы сша, москва, афганистан, талибан, сша, в мире

Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане

03:28 15.04.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц из США, знакомых с обсуждениями.
Сообщается, что высокопоставленные военные подчеркивали необходимость сохранить небольшое присутствие на земле в лице сил специального назначения и военных советников. Они заявляли, что несколько тысяч американских военнослужащих нужны в Афганистане для сдерживания боевиков радикального движения "Талибан".
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
01:06
Экс-дипломат призвал США признать провал и вывести войска из Афганистана
По словам бывших и нынешних официальных лиц, среди тех, кто поддерживал сохранение военного присутствия в Афганистане, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.
По информации телеканала CNN, помимо военных против полного вывода американских сил из Афганистана выступали также и ряд официальных лиц из госдепартамента США.
Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 22:32
Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана
 
Марк МиллиВооруженные силы СШАМоскваАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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