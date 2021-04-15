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Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами
Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами
МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:46
2021-04-15T20:46
2021-04-15T20:46
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СУХУМ, 15 апр – РИА Новости. МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа."Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", – сказал он на совещании по результатам работы министерства за первый квартал 2021 года.За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.
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отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, абхазия
СУХУМ, 15 апр – РИА Новости. МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.
"Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", – сказал он на совещании по результатам работы министерства за первый квартал 2021 года.
За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.