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Туризм
https://ria.ru/20210415/abkhaziya-1728483235.html
Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами
Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами
МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:46
2021-04-15T20:46
туризм
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СУХУМ, 15 апр – РИА Новости. МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа."Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", – сказал он на совещании по результатам работы министерства за первый квартал 2021 года.За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.
https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600591428.html
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отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, абхазия

Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами

20:46 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей НаумовАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Наумов
Читать ria.ru в
СУХУМ, 15 апр – РИА Новости. МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.
"Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", – сказал он на совещании по результатам работы министерства за первый квартал 2021 года.
За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.
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