https://ria.ru/20210415/abkhaziya-1728483235.html

Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами

Власти Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами

МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:46

2021-04-15T20:46

2021-04-15T20:46

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СУХУМ, 15 апр – РИА Новости. МВД Абхазии в преддверии туристического сезона запретило сотрудникам госавтоинспеции останавливать машины с иностранными номерами, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа."Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", – сказал он на совещании по результатам работы министерства за первый квартал 2021 года.За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.

https://ria.ru/20210310/puteshestviya-1600591428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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