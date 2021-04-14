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Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"
Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"
Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:52
2021-04-14T16:30
лдпр
госдума рф
геннадий зюганов
юрий афонин
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в компартии.Ранее Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что на грядущем съезде КПРФ якобы произойдет смена лидера – им, по его мнению, станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод.Также Зюганов на будущее посоветовал лидеру ЛДПР "все же больше думать, прежде чем говорить, и заниматься делами своей партии". Он напомнил, что руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием, по его словам, в отличие от ЛДПР, "в КПРФ воля членов партии обязательна".
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лдпр, госдума рф, геннадий зюганов, юрий афонин, владимир жириновский, политика

Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"

14:52 14.04.2021 (обновлено: 16:30 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в компартии.
Ранее Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что на грядущем съезде КПРФ якобы произойдет смена лидера – им, по его мнению, станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод.

"Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ", - отметил Зюганов в своем Telegram-канале в среду.

Также Зюганов на будущее посоветовал лидеру ЛДПР "все же больше думать, прежде чем говорить, и заниматься делами своей партии". Он напомнил, что руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием, по его словам, в отличие от ЛДПР, "в КПРФ воля членов партии обязательна".
 
ЛДПРГосдума РФГеннадий ЗюгановЮрий АфонинВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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