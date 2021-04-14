Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"
14:52 14.04.2021 (обновлено: 16:30 14.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в компартии.
Ранее Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что на грядущем съезде КПРФ якобы произойдет смена лидера – им, по его мнению, станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод.
"Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ", - отметил Зюганов в своем Telegram-канале в среду.
Также Зюганов на будущее посоветовал лидеру ЛДПР "все же больше думать, прежде чем говорить, и заниматься делами своей партии". Он напомнил, что руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием, по его словам, в отличие от ЛДПР, "в КПРФ воля членов партии обязательна".