https://ria.ru/20210414/zyuganov-1728247845.html

Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"

Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:52

2021-04-14T14:52

2021-04-14T16:30

лдпр

госдума рф

геннадий зюганов

юрий афонин

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов связал с "активной фазой" весеннего обострения высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных перестановках в компартии.Ранее Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что на грядущем съезде КПРФ якобы произойдет смена лидера – им, по его мнению, станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод.Также Зюганов на будущее посоветовал лидеру ЛДПР "все же больше думать, прежде чем говорить, и заниматься делами своей партии". Он напомнил, что руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием, по его словам, в отличие от ЛДПР, "в КПРФ воля членов партии обязательна".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, геннадий зюганов, юрий афонин, владимир жириновский, политика