Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html
Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении
Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении
Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:39
2021-04-14T17:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА/САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении, сообщается на сайте СК РФ.Сообщается, что следователи расследуют дело по факту злоупотребления сотрудниками управления ФНС России по Пензенской области. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии данных о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 миллионов рублей и пени – около 20 миллионов рублей. Добавляется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется региональным УФСБ."В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте регионального управления ФНС, 48-летний Юрий Калабин возглавляет управление с 14 февраля 2013 года. До этого с 2001 года работал начальником налоговой инспекции по Ртищевскому району Саратовской области, налоговой инспекции №5 по Саратовской области и заместителем руководителя УФНС по Пензенской области. Является государственным советником РФ второго класса.
https://ria.ru/20210413/arest-1728151417.html
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), пензенская область, происшествия

Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении

13:39 14.04.2021 (обновлено: 17:03 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА/САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении, сообщается на сайте СК РФ.
Сообщается, что следователи расследуют дело по факту злоупотребления сотрудниками управления ФНС России по Пензенской области. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии данных о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 миллионов рублей и пени – около 20 миллионов рублей. Добавляется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется региональным УФСБ.
"В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте регионального управления ФНС, 48-летний Юрий Калабин возглавляет управление с 14 февраля 2013 года. До этого с 2001 года работал начальником налоговой инспекции по Ртищевскому району Саратовской области, налоговой инспекции №5 по Саратовской области и заместителем руководителя УФНС по Пензенской области. Является государственным советником РФ второго класса.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 20:24
Главу Аксайского района Ростовской области арестовали, сообщил источник
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Пензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния