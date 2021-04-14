https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html

Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении

Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении

Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:39

2021-04-14T13:39

2021-04-14T17:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА/САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении, сообщается на сайте СК РФ.Сообщается, что следователи расследуют дело по факту злоупотребления сотрудниками управления ФНС России по Пензенской области. По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии данных о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 миллионов рублей и пени – около 20 миллионов рублей. Добавляется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется региональным УФСБ."В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте регионального управления ФНС, 48-летний Юрий Калабин возглавляет управление с 14 февраля 2013 года. До этого с 2001 года работал начальником налоговой инспекции по Ртищевскому району Саратовской области, налоговой инспекции №5 по Саратовской области и заместителем руководителя УФНС по Пензенской области. Является государственным советником РФ второго класса.

https://ria.ru/20210413/arest-1728151417.html

россия

пензенская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), пензенская область, происшествия