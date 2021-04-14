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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728312854.html
СЖР назвал допросы журналистов в Латвии неприкрытой цензурой
СЖР назвал допросы журналистов в Латвии неприкрытой цензурой
й
2021-04-14T19:59
2021-04-14T20:20
медиавойны
россия
александр гапоненко
sputnik латвия
тимур шафир
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маргарита симоньян
латвия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Действия Латвии в отношении российских журналистов - неприкрытая цензура, необходимо принимать меры, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых."Этом самая настоящая неприкрытая цензура. Это самый настоящий, ничем не прикрываемый и бесстыдный акт давления на СМИ, на журналистов. Все это преследует одну определенную и четкую цель: окончательное выдавливание российских СМИ и русского языка как средства подачи информации из информационного пространства и стран Прибалтики, и Евросоюза. Ничего общего с декларируемыми принципами свободы слова это действие не имеет", - сказал Шафир.По словам секретаря СЖР, есть перспективы, что подобное давление будет продолжаться."Что с этим делать, какие действия необходимо предпринимать для защиты наших коллег, это может быть предметом дискуссии. Но очевидным является одно: меры предпринимать необходимо незамедлительно, потому что процесс репрессивный набирает обороты", - добавил Шафир.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210331/latviya-1603575408.html
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россия, александр гапоненко, sputnik латвия, тимур шафир, союз журналистов россии, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

СЖР назвал допросы журналистов в Латвии неприкрытой цензурой

19:59 14.04.2021 (обновлено: 20:20 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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й
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Действия Латвии в отношении российских журналистов - неприкрытая цензура, необходимо принимать меры, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Символика RT - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 10:43Медиавойны
В Латвии закрыли доступ к сайту "RT на русском"
"Этом самая настоящая неприкрытая цензура. Это самый настоящий, ничем не прикрываемый и бесстыдный акт давления на СМИ, на журналистов. Все это преследует одну определенную и четкую цель: окончательное выдавливание российских СМИ и русского языка как средства подачи информации из информационного пространства и стран Прибалтики, и Евросоюза. Ничего общего с декларируемыми принципами свободы слова это действие не имеет", - сказал Шафир.
По словам секретаря СЖР, есть перспективы, что подобное давление будет продолжаться.
"Что с этим делать, какие действия необходимо предпринимать для защиты наших коллег, это может быть предметом дискуссии. Но очевидным является одно: меры предпринимать необходимо незамедлительно, потому что процесс репрессивный набирает обороты", - добавил Шафир.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 16:05Медиавойны
Председатель ОБСЕ высказалась о притеснениях русскоязычных СМИ в Латвии
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
МедиавойныРоссияАлександр ГапоненкоSputnik ЛатвияТимур ШафирСоюз журналистов РоссииЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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