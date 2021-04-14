В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik
19:26 14.04.2021 (обновлено: 21:28 14.04.2021)
"Им будет присвоен статус подозреваемых в нарушении режима санкций ЕС. <...> Вот они — Латвии главные враги?" — написала она.
Главред Baltnews Андрей Стариков в разговоре с РИА Новости назвал случившееся политическим терроризмом.
"Латвийские чекисты продолжают раскручивать маховик политического преследования. Ежу понятно, что никакого состава преступления у журналистов, которые взаимодействуют с российскими СМИ, нет. Издания, в которых они публиковались, не находятся ни под какими санкциями", — отметил он.
Действия СГБ он назвал вызовом непосредственно России.
Ранее правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызвали двоих журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызывали четырех человек.
СГБ возбудила уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза в январе 2020 года после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Вменяемая журналистам статья уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до четырех лет.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.