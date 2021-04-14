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В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik
В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, сообщила в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:26
2021-04-14T21:28
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александр гапоненко
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РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, сообщила в Facebook латвийский журналист Алла Березовская.Главред Baltnews Андрей Стариков в разговоре с РИА Новости назвал случившееся политическим терроризмом."Латвийские чекисты продолжают раскручивать маховик политического преследования. Ежу понятно, что никакого состава преступления у журналистов, которые взаимодействуют с российскими СМИ, нет. Издания, в которых они публиковались, не находятся ни под какими санкциями", — отметил он.Действия СГБ он назвал вызовом непосредственно России.Ранее правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызвали двоих журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызывали четырех человек.СГБ возбудила уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза в январе 2020 года после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Вменяемая журналистам статья уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до четырех лет.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210126/latviya-1594711295.html
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россия, александр гапоненко, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik

19:26 14.04.2021 (обновлено: 21:28 14.04.2021)
 
© Государственная полиция ЛатвииЛатвийская полиция
Латвийская полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Государственная полиция Латвии
Читать ria.ru в
РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, сообщила в Facebook латвийский журналист Алла Березовская.

"Им будет присвоен статус подозреваемых в нарушении режима санкций ЕС. <...> Вот они — Латвии главные враги?" — написала она.

Главред Baltnews Андрей Стариков в разговоре с РИА Новости назвал случившееся политическим терроризмом.
"Латвийские чекисты продолжают раскручивать маховик политического преследования. Ежу понятно, что никакого состава преступления у журналистов, которые взаимодействуют с российскими СМИ, нет. Издания, в которых они публиковались, не находятся ни под какими санкциями", — отметил он.
Действия СГБ он назвал вызовом непосредственно России.
Ранее правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызвали двоих журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызывали четырех человек.
СГБ возбудила уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза в январе 2020 года после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Вменяемая журналистам статья уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до четырех лет.
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 22:26
Комиссар СЕ отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Скриншот из ролика на Youtube - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:57Медиавойны
Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ в Латвии
 
РоссияАлександр ГапоненкоSputnik ЛатвияЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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