https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728308486.html

В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik

В Латвии вызвали на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших со Sputnik

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, сообщила в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:26

2021-04-14T19:26

2021-04-14T21:28

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РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, сообщила в Facebook латвийский журналист Алла Березовская.Главред Baltnews Андрей Стариков в разговоре с РИА Новости назвал случившееся политическим терроризмом."Латвийские чекисты продолжают раскручивать маховик политического преследования. Ежу понятно, что никакого состава преступления у журналистов, которые взаимодействуют с российскими СМИ, нет. Издания, в которых они публиковались, не находятся ни под какими санкциями", — отметил он.Действия СГБ он назвал вызовом непосредственно России.Ранее правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызвали двоих журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызывали четырех человек.СГБ возбудила уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза в январе 2020 года после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Вменяемая журналистам статья уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до четырех лет.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210126/latviya-1594711295.html

https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

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россия, александр гапоненко, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире