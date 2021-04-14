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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728280796.html
В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik
В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik
Служба государственной безопасности Латвии в среду вызвала на допрос еще двух журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, сообщил в среду... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:13
2021-04-14T19:29
медиавойны
россия
александр гапоненко
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
в мире
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РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии в среду вызвала на допрос еще двух журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, сообщил в среду правозащитник Александр Гапоненко."В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Еще два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбу страны. Итого: общее число репрессированных журналистов в стране достигло девяти человек", — написал Гапоненко в Facebook.По его словам, Служба госбезопасности Латвии еще не опубликовала официальное заявление, в котором бы сообщила о возбуждении против двух новых русских журналистов уголовного дела по статье 84 "Нарушение режима санкций Евросоюза". Попавшим под эту статью грозит от денежного штрафа до четырех лет тюрьмы."Есть и хорошие новости. Журналистов не задержали, у них дома не провели обыск, не отобрали компьютеры, телефоны и деньги, как это обычно происходит. Репрессии в Латвии против русских журналистов прошли в урезанном варианте. Пока. Фамилии репрессированных будут сообщены после их разрешения на это", — написал Гапоненко.Александр Малнач, один из журналистов, который сегодня был вызван на допрос, сообщил об этом в своем профиле в Facebook."Вот и меня причислили к лику подозреваемых лиц в уголовном деле о "нарушении режима санкций ЕС". Ширится, растет заболевание", — написал он.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html
https://ria.ru/20210331/latviya-1603575408.html
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россия, александр гапоненко, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik

17:13 14.04.2021 (обновлено: 19:29 14.04.2021)
 
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
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РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии в среду вызвала на допрос еще двух журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, сообщил в среду правозащитник Александр Гапоненко.
"В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Еще два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбу страны. Итого: общее число репрессированных журналистов в стране достигло девяти человек", — написал Гапоненко в Facebook.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:17
Журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии
По его словам, Служба госбезопасности Латвии еще не опубликовала официальное заявление, в котором бы сообщила о возбуждении против двух новых русских журналистов уголовного дела по статье 84 "Нарушение режима санкций Евросоюза". Попавшим под эту статью грозит от денежного штрафа до четырех лет тюрьмы.
"Есть и хорошие новости. Журналистов не задержали, у них дома не провели обыск, не отобрали компьютеры, телефоны и деньги, как это обычно происходит. Репрессии в Латвии против русских журналистов прошли в урезанном варианте. Пока. Фамилии репрессированных будут сообщены после их разрешения на это", — написал Гапоненко.
Александр Малнач, один из журналистов, который сегодня был вызван на допрос, сообщил об этом в своем профиле в Facebook.
"Вот и меня причислили к лику подозреваемых лиц в уголовном деле о "нарушении режима санкций ЕС". Ширится, растет заболевание", — написал он.
Символика RT - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 10:43Медиавойны
В Латвии закрыли доступ к сайту "RT на русском"
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
МедиавойныРоссияАлександр ГапоненкоЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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