https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728280796.html

В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik

В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik

Служба государственной безопасности Латвии в среду вызвала на допрос еще двух журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, сообщил в среду... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:13

2021-04-14T17:13

2021-04-14T19:29

медиавойны

россия

александр гапоненко

евросоюз

маргарита симоньян

латвия

в мире

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РИГА, 14 апр — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии в среду вызвала на допрос еще двух журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, сообщил в среду правозащитник Александр Гапоненко."В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Еще два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбу страны. Итого: общее число репрессированных журналистов в стране достигло девяти человек", — написал Гапоненко в Facebook.По его словам, Служба госбезопасности Латвии еще не опубликовала официальное заявление, в котором бы сообщила о возбуждении против двух новых русских журналистов уголовного дела по статье 84 "Нарушение режима санкций Евросоюза". Попавшим под эту статью грозит от денежного штрафа до четырех лет тюрьмы."Есть и хорошие новости. Журналистов не задержали, у них дома не провели обыск, не отобрали компьютеры, телефоны и деньги, как это обычно происходит. Репрессии в Латвии против русских журналистов прошли в урезанном варианте. Пока. Фамилии репрессированных будут сообщены после их разрешения на это", — написал Гапоненко.Александр Малнач, один из журналистов, который сегодня был вызван на допрос, сообщил об этом в своем профиле в Facebook."Вот и меня причислили к лику подозреваемых лиц в уголовном деле о "нарушении режима санкций ЕС". Ширится, растет заболевание", — написал он.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

https://ria.ru/20210331/latviya-1603575408.html

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россия, александр гапоненко, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире