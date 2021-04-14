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Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции
Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции
Студенческий журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у ряда сотрудников. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:46
2021-04-14T11:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Студенческий журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у ряда сотрудников.Позже журнал сообщил о "четвертом обыске - у сотрудницы DOXA Аллы Гутниковой"."Обыски в редакции и у редакторов DOXA связаны с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января", - уточняется в Telegram-канале с указанием, что видео было удалено по требованию Роскомнадзора.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции

11:46 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Студенческий журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у ряда сотрудников.
"Час назад пришли с обыском в редакцию DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и редакторке Наташе Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь", - говорится в Telegram-канале издания.
Позже журнал сообщил о "четвертом обыске - у сотрудницы DOXA Аллы Гутниковой".
"Обыски в редакции и у редакторов DOXA связаны с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января", - уточняется в Telegram-канале с указанием, что видео было удалено по требованию Роскомнадзора.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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