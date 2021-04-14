https://ria.ru/20210414/zhurnal-1728205757.html

Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции

Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции

Студенческий журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у ряда сотрудников. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:46

2021-04-14T11:46

2021-04-14T11:46

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Студенческий журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у ряда сотрудников.Позже журнал сообщил о "четвертом обыске - у сотрудницы DOXA Аллы Гутниковой"."Обыски в редакции и у редакторов DOXA связаны с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января", - уточняется в Telegram-канале с указанием, что видео было удалено по требованию Роскомнадзора.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество