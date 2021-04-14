https://ria.ru/20210414/zhivotnye-1728551980.html

Ежи и лягушки проснулись на природных территориях Москвы

Ежи и лягушки проснулись на природных территориях Москвы

Специалисты Мосприроды наблюдают, как обитатели природных территорий города выходят из зимней спячки, уже проснулись ежи и лягушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-14T11:20

2021-04-14T11:20

2021-04-16T12:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

дикие животные

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152632/29/1526322911_0:0:2507:1411_1920x0_80_0_0_21b412167fa8156e2d8a5135419acead.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды наблюдают, как обитатели природных территорий города выходят из зимней спячки, уже проснулись ежи и лягушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Первых проснувшихся ежей заметили в лесопарке "Кусково". В зимней спячке они провели около полугода. Холодный период ежи проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником, и обычно спят до весны, свернувшись в клубок", - рассказали в пресс-службе.Когда весной воздух прогревается до 10-12 градусов, ежи начинают просыпаться, за время спячки они сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит, рассказали в департаменте. "Они активно разыскивают пропитание, и в этот период зверьков, которые обычно активны в сумерках и ночью, часто можно увидеть и в дневное время. Рацион состоит из насекомых, слизней и других беспозвоночных, лягушек, полевых мышей, ящериц, яиц и иногда змей", - рассказали в пресс-службе.Если еж ранен, ему необходима помощь, то нужно позвонить по телефону горячей линии единой справочной службы города Москвы."Лягушки тоже начали просыпаться в природно-историческом парке "Тушинский". Для зимовки многие лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где есть достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Некоторые виды зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. Зимовка для них длится обычно с сентября по март-апрель", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210413/ptitsy-1728252286.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, мосприрода, москва