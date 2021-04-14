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Ежи и лягушки проснулись на природных территориях Москвы
Ежи и лягушки проснулись на природных территориях Москвы
Специалисты Мосприроды наблюдают, как обитатели природных территорий города выходят из зимней спячки, уже проснулись ежи и лягушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-14T11:20
2021-04-14T11:20
2021-04-16T12:23
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды наблюдают, как обитатели природных территорий города выходят из зимней спячки, уже проснулись ежи и лягушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Первых проснувшихся ежей заметили в лесопарке "Кусково". В зимней спячке они провели около полугода. Холодный период ежи проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником, и обычно спят до весны, свернувшись в клубок", - рассказали в пресс-службе.Когда весной воздух прогревается до 10-12 градусов, ежи начинают просыпаться, за время спячки они сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит, рассказали в департаменте. "Они активно разыскивают пропитание, и в этот период зверьков, которые обычно активны в сумерках и ночью, часто можно увидеть и в дневное время. Рацион состоит из насекомых, слизней и других беспозвоночных, лягушек, полевых мышей, ящериц, яиц и иногда змей", - рассказали в пресс-службе.Если еж ранен, ему необходима помощь, то нужно позвонить по телефону горячей линии единой справочной службы города Москвы."Лягушки тоже начали просыпаться в природно-историческом парке "Тушинский". Для зимовки многие лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где есть достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Некоторые виды зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. Зимовка для них длится обычно с сентября по март-апрель", - рассказали в пресс-службе.
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дикие животные, мосприрода, москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Специалисты Мосприроды
наблюдают, как обитатели природных территорий города выходят из зимней спячки, уже проснулись ежи и лягушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Первых проснувшихся ежей заметили в лесопарке "Кусково". В зимней спячке они провели около полугода. Холодный период ежи проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником, и обычно спят до весны, свернувшись в клубок", - рассказали в пресс-службе.
Когда весной воздух прогревается до 10-12 градусов, ежи начинают просыпаться, за время спячки они сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит, рассказали в департаменте. "Они активно разыскивают пропитание, и в этот период зверьков, которые обычно активны в сумерках и ночью, часто можно увидеть и в дневное время. Рацион состоит из насекомых, слизней и других беспозвоночных, лягушек, полевых мышей, ящериц, яиц и иногда змей", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что вскоре ежи приступят к размножению и уже в конце мая – начале июня может появиться потомство. "Если вы встретили ежа на природной территории, пожалуйста, не беспокойте его, не трогайте и не пытайтесь погладить или взять в руки. Кормить его тоже не стоит, тем более из рук. Как любой дикий зверь, защищаясь, он может укусить. Кроме того, ежи могут переносить болезни, опасные для человека", - предупреждают специалисты.
Если еж ранен, ему необходима помощь, то нужно позвонить по телефону горячей линии единой справочной службы города Москвы.
"Лягушки тоже начали просыпаться в природно-историческом парке "Тушинский". Для зимовки многие лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где есть достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Некоторые виды зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. Зимовка для них длится обычно с сентября по март-апрель", - рассказали в пресс-службе.