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Бочкарев: в новой Москве сдали 15 млн "квадратов" жилья за все время
Бочкарев: в новой Москве сдали 15 млн "квадратов" жилья за все время
В новой Москве ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья с момента ее образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:24
2021-04-14T10:24
2021-04-14T10:24
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. В новой Москве ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья с момента ее образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."С момента присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года - ред.) в ТиНАО было введено более 20 миллионов квадратных метров различной недвижимости, из которых более 15 миллионов квадратных метров приходится на жилье", - сказал он.По словам Бочкарева, во время застройки новой Москвы особое внимание уделяется созданию рабочих мест и возведению социальной инфраструктуры.Как указывается в сообщении столичного стройкомплекса, в ближайшие 5 лет за счет АИП (Адресной инвестиционной программы) планируется построить 36 социальных объектов (17 уже строятся). Еще 112 объектов возведут за счет инвесторов.Ранее заммэра сообщил, что в 2021 году в Москве планируется сохранить высокие объемы ввода недвижимости. Плановые показатели - 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 4 миллионов "квадратов" должно составить жилье.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость.
В новой Москве ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья с момента ее образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"С момента присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года - ред.) в ТиНАО было введено более 20 миллионов квадратных метров различной недвижимости, из которых более 15 миллионов квадратных метров приходится на жилье", - сказал он.
По словам Бочкарева, во время застройки новой Москвы особое внимание уделяется созданию рабочих мест и возведению социальной инфраструктуры.
Как указывается в сообщении столичного стройкомплекса, в ближайшие 5 лет за счет АИП (Адресной инвестиционной программы) планируется построить 36 социальных объектов (17 уже строятся). Еще 112 объектов возведут за счет инвесторов.
Ранее заммэра сообщил, что в 2021 году в Москве планируется сохранить высокие объемы ввода недвижимости. Плановые показатели - 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 4 миллионов "квадратов" должно составить жилье.