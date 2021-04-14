https://ria.ru/20210414/zhile-1728190561.html

Бочкарев: в новой Москве сдали 15 млн "квадратов" жилья за все время

Бочкарев: в новой Москве сдали 15 млн "квадратов" жилья за все время

В новой Москве ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья с момента ее образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:24

2021-04-14T10:24

2021-04-14T10:24

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. В новой Москве ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья с момента ее образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."С момента присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года - ред.) в ТиНАО было введено более 20 миллионов квадратных метров различной недвижимости, из которых более 15 миллионов квадратных метров приходится на жилье", - сказал он.По словам Бочкарева, во время застройки новой Москвы особое внимание уделяется созданию рабочих мест и возведению социальной инфраструктуры.Как указывается в сообщении столичного стройкомплекса, в ближайшие 5 лет за счет АИП (Адресной инвестиционной программы) планируется построить 36 социальных объектов (17 уже строятся). Еще 112 объектов возведут за счет инвесторов.Ранее заммэра сообщил, что в 2021 году в Москве планируется сохранить высокие объемы ввода недвижимости. Плановые показатели - 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 4 миллионов "квадратов" должно составить жилье.

https://realty.ria.ru/20210413/renovatsiya-1728047836.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва