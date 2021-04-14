https://ria.ru/20210414/zayavki-1728287899.html

Более 500 тысяч заявок уже поступило на конкурс "Большая перемена"

Более 500 тысяч заявок уже поступило на конкурс "Большая перемена"

Более 500 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей поступило на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" за первые несколько недель, заявил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:04

2021-04-14T18:04

2021-04-14T18:04

россия

артек

сергей кириенко

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728294412_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_051bd90076afd7376629c322190f4626.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей поступило на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" за первые несколько недель, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Новый сезон "Большой перемены" стартовал 26 марта.Ранее сообщалось, что регистрация участников открыта на платформе конкурса до 1 июня.Первый всероссийский конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – прошел в 2020 году. Его цель – дать возможность каждому школьнику в возрасте от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений – искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Победителями стали 600 школьников, которые были награждены в финале конкурса в лагере "Артек".

https://ria.ru/20210327/peremena-1603104616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артек, сергей кириенко, образование - общество