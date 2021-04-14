Более 500 тысяч заявок уже поступило на конкурс "Большая перемена"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей поступило на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" за первые несколько недель, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Новый сезон "Большой перемены" стартовал 26 марта.
"Сейчас очень активно идет подача заявок на новый проект "Большая перемена" для школьников, куда с этого года включены не только школьники старших классов, но и школьники с 5 класса... Точно за 500 тысяч (заявок - ред.) пришли за первые несколько недель", - сказал Кириенко в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что регистрация участников открыта на платформе конкурса до 1 июня.
Первый всероссийский конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – прошел в 2020 году. Его цель – дать возможность каждому школьнику в возрасте от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений – искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Победителями стали 600 школьников, которые были награждены в финале конкурса в лагере "Артек".