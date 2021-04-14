https://ria.ru/20210414/zaderzhanie-1728199361.html
В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку
В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку
Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:05
2021-04-14T11:05
2021-04-14T11:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150567/29/1505672992_0:129:2461:1513_1920x0_80_0_0_db8ff22c9ca8a181bbf12fc3a1b5029a.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в школьном дворе, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.Ранее полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит. В главке сообщали, что ограбление было совершено с использованием предмета, похожего на нож.В следственном управлении отметили, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, где находится телефон школьницы, а позже его действительно изъяли в одном из ломбардов Новосибирска. Кроме того, девочка опознала грабителя в условиях, исключающих, что он в свою очередь мог ее увидеть."В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса изобличил себя в совершении преступления. Сегодня ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20210412/zalozhniki-1727941083.html
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150567/29/1505672992_137:0:2325:1641_1920x0_80_0_0_0a7ac266089710759dc0c917f42765df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости.
Полицейские и следователи в Новосибирске
установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в школьном дворе, сообщает в среду следственное управление СК
РФ по региону.
Ранее полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит. В главке сообщали, что ограбление было совершено с использованием предмета, похожего на нож.
"В ходе совместной работы следователя и оперативных сотрудников территориального органа полиции и управления уголовного розыска УВД России
по Новосибирску, в том числе благодаря ранее размещенной информации о приметах нападавшего, было установлено его место проживания рядом с местом преступления, после чего произведено задержание 13 апреля", - говорится в сообщении.
В следственном управлении отметили, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, где находится телефон школьницы, а позже его действительно изъяли в одном из ломбардов Новосибирска. Кроме того, девочка опознала грабителя в условиях, исключающих, что он в свою очередь мог ее увидеть.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса изобличил себя в совершении преступления. Сегодня ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.