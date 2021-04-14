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В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку
В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку
Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:05
2021-04-14T11:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в школьном дворе, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.Ранее полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит. В главке сообщали, что ограбление было совершено с использованием предмета, похожего на нож.В следственном управлении отметили, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, где находится телефон школьницы, а позже его действительно изъяли в одном из ломбардов Новосибирска. Кроме того, девочка опознала грабителя в условиях, исключающих, что он в свою очередь мог ее увидеть."В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса изобличил себя в совершении преступления. Сегодня ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку

11:05 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в школьном дворе, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Ранее полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит. В главке сообщали, что ограбление было совершено с использованием предмета, похожего на нож.
"В ходе совместной работы следователя и оперативных сотрудников территориального органа полиции и управления уголовного розыска УВД России по Новосибирску, в том числе благодаря ранее размещенной информации о приметах нападавшего, было установлено его место проживания рядом с местом преступления, после чего произведено задержание 13 апреля", - говорится в сообщении.
В следственном управлении отметили, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, где находится телефон школьницы, а позже его действительно изъяли в одном из ломбардов Новосибирска. Кроме того, девочка опознала грабителя в условиях, исключающих, что он в свою очередь мог ее увидеть.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса изобличил себя в совершении преступления. Сегодня ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
 
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