https://ria.ru/20210414/zaderzhanie-1728199361.html

В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку

В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего девочку

Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:05

2021-04-14T11:05

2021-04-14T11:05

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Полицейские и следователи в Новосибирске установили и задержали подозреваемого в ограблении 16-летней школьницы - мужчина открыто отобрал у нее телефон прямо в школьном дворе, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.Ранее полиция опубликовала видео со школьных камер наблюдения. На нем мужчина сначала стоит в ожидании жертвы, а затем догоняет девочку, валит ее на землю, силой отбирает мобильный телефон и уходит. В главке сообщали, что ограбление было совершено с использованием предмета, похожего на нож.В следственном управлении отметили, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, где находится телефон школьницы, а позже его действительно изъяли в одном из ломбардов Новосибирска. Кроме того, девочка опознала грабителя в условиях, исключающих, что он в свою очередь мог ее увидеть."В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса изобличил себя в совершении преступления. Сегодня ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия