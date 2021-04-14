Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской епархии.
"Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу ваше святейшество почислить меня в заштат с тем, чтобы назначенный вами преемник исполнил постановление Священного синода от 13 апреля с. г. и вступил в управление Московской епархией", - говорится в обращении.
Митрополит попросил патриарха Кирилла благословить его на служение в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он начинал служение в сане епископа.
По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Митрополит Ювеналий носил этот титул с 1977 года и помогал патриарху в управлении областными приходами. 13 апреля Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы. До избрания Синодом нового патриаршего наместника - митрополита Крутицкого и Коломенского - Московской митрополией будет управлять сам патриарх.