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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210414/yuvenaliy-1728323232.html
Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой
Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:54
2021-04-14T21:54
религия и мировоззрение
религия
россия
лефортово
русская православная церковь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской епархии."Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу ваше святейшество почислить меня в заштат с тем, чтобы назначенный вами преемник исполнил постановление Священного синода от 13 апреля с. г. и вступил в управление Московской епархией", - говорится в обращении.Митрополит попросил патриарха Кирилла благословить его на служение в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он начинал служение в сане епископа.По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Митрополит Ювеналий носил этот титул с 1977 года и помогал патриарху в управлении областными приходами. 13 апреля Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы. До избрания Синодом нового патриаршего наместника - митрополита Крутицкого и Коломенского - Московской митрополией будет управлять сам патриарх.
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религия, россия, лефортово, русская православная церковь, московская область (подмосковье)

Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой

21:54 14.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской епархии.
"Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу ваше святейшество почислить меня в заштат с тем, чтобы назначенный вами преемник исполнил постановление Священного синода от 13 апреля с. г. и вступил в управление Московской епархией", - говорится в обращении.
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Митрополит попросил патриарха Кирилла благословить его на служение в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он начинал служение в сане епископа.
По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Митрополит Ювеналий носил этот титул с 1977 года и помогал патриарху в управлении областными приходами. 13 апреля Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы. До избрания Синодом нового патриаршего наместника - митрополита Крутицкого и Коломенского - Московской митрополией будет управлять сам патриарх.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияЛефортовоРусская православная церковьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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