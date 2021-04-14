https://ria.ru/20210414/yuvenaliy-1728323232.html

Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой

Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:54

2021-04-14T21:54

2021-04-14T21:54

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уйти на покой, сообщается на сайте Московской епархии."Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне продолжить епархиальные труды по управлению Московской епархией. В связи с этим прошу ваше святейшество почислить меня в заштат с тем, чтобы назначенный вами преемник исполнил постановление Священного синода от 13 апреля с. г. и вступил в управление Московской епархией", - говорится в обращении.Митрополит попросил патриарха Кирилла благословить его на служение в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он начинал служение в сане епископа.По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Митрополит Ювеналий носил этот титул с 1977 года и помогал патриарху в управлении областными приходами. 13 апреля Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы. До избрания Синодом нового патриаршего наместника - митрополита Крутицкого и Коломенского - Московской митрополией будет управлять сам патриарх.

https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html

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религия, россия, лефортово, русская православная церковь, московская область (подмосковье)