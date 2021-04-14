https://ria.ru/20210414/yaponiya-1728303644.html

МИД Китая раскритиковал планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

МИД Китая раскритиковал планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан

Тихий океан - не сточная канава Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", Китай оставляет за собой право принять меры в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:47

2021-04-14T18:47

2021-04-14T18:47

чжао лицзянь

мид кнр

фукусима-1

китай

япония

в мире

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Тихий океан - не сточная канава Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", Китай оставляет за собой право принять меры в отношении Токио, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы настоятельно призываем японскую сторону осознавать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и учесть серьезную озабоченность международного сообщества, соседних государств и населения своей страны", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.Во вторник правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности трития. Если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Начало сброса воды намечено ориентировочно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728003890.html

китай

япония

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чжао лицзянь, мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире