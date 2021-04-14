https://ria.ru/20210414/yaponiya-1728303644.html
МИД Китая раскритиковал планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан
МИД Китая раскритиковал планы Японии сбросить радиоактивную воду в океан
Тихий океан - не сточная канава Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", Китай оставляет за собой право принять меры в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:47
2021-04-14T18:47
2021-04-14T18:47
чжао лицзянь
мид кнр
фукусима-1
китай
япония
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Тихий океан - не сточная канава Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", Китай оставляет за собой право принять меры в отношении Токио, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы настоятельно призываем японскую сторону осознавать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и учесть серьезную озабоченность международного сообщества, соседних государств и населения своей страны", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.Во вторник правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности трития. Если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Начало сброса воды намечено ориентировочно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html
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чжао лицзянь, мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости.
Тихий океан - не сточная канава Японии
, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", Китай
оставляет за собой право принять меры в отношении Токио
, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
"Океан - не мусорное ведро Японии, Тихий океан - не сточная канава Японии. Мир не должен расплачиваться за утилизацию Японией радиоактивной воды. Что касается того, что некоторые японские официальные лица заявили, что "ничего не будет, если даже выпить эту воду", то пусть они сначала выпьют, а потом мы поговорим", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
"Мы настоятельно призываем японскую сторону осознавать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и учесть серьезную озабоченность международного сообщества, соседних государств и населения своей страны", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Во вторник правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности трития. Если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.
Начало сброса воды намечено ориентировочно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ
) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля
авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима
. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО
, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.