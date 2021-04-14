https://ria.ru/20210414/wi-fi-1728167387.html
Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
Использование общественных сетей Wi-Fi небезопасно, поскольку злоумышленники могут добраться до передаваемых данных. Как обезопасить подключение, объяснил в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:10
2021-04-14T04:10
2021-04-14T04:10
карен казарян
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wi-fi
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общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Использование общественных сетей Wi-Fi небезопасно, поскольку злоумышленники могут добраться до передаваемых данных. Как обезопасить подключение, объяснил в интервью радио Sputnik главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.Главная проблема состоит в том, что базовая модель предоставления услуг Wi-Fi в общественных местах предполагает, что все незашифрованные данные, которые вы передаете, видны другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту, пояснил эксперт. Есть несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы обезопасить свою активность в публичной сети Wi-Fi, отметил эксперт. Так, не следует вводить чувствительную информацию, например, заходить в интернет-банк или другие важные сервисы. Эксперт советует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика, либо прибегнуть к услугам виртуальной частной сети (VPN), чтобы скрыть исходящие данные от посторонних. "Конечно, большинство сервисов используют шифрованное соединение сами по себе, но определенный риск есть. Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – посоветовал Карен Казарян в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html
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карен казарян, россия, wi-fi, технологии, общество
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Использование общественных сетей Wi-Fi
небезопасно, поскольку злоумышленники могут добраться до передаваемых данных. Как обезопасить подключение, объяснил в интервью радио Sputnik
главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Главная проблема состоит в том, что базовая модель предоставления услуг Wi-Fi в общественных местах предполагает, что все незашифрованные данные, которые вы передаете, видны другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту, пояснил эксперт.
"Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить", – уточнил Карен Казарян.
Есть несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы обезопасить свою активность в публичной сети Wi-Fi, отметил эксперт. Так, не следует вводить чувствительную информацию, например, заходить в интернет-банк или другие важные сервисы. Эксперт советует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика, либо прибегнуть к услугам виртуальной частной сети (VPN), чтобы скрыть исходящие данные от посторонних.
"Конечно, большинство сервисов используют шифрованное соединение сами по себе, но определенный риск есть. Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – посоветовал Карен Казарян в интервью радио Sputnik
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