https://ria.ru/20210414/vyruchka-1728194712.html

Выручка китайского интернет-гиганта Tencent в 2020 году выросла на 28%

Выручка китайского интернет-гиганта Tencent в 2020 году выросла на 28%

Чистая прибыль компании Tencent выросла в 2020 году на 30% в годовом выражении и достигла около 123 миллиардов юаней (около 18,83 миллиарда долларов), следует... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:41

2021-04-14T10:41

2021-04-14T10:41

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Чистая прибыль компании Tencent выросла в 2020 году на 30% в годовом выражении и достигла около 123 миллиардов юаней (около 18,83 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании. В последнем квартале 2020 года доходы от финансовых технологий и коммерческих услуг выросли на 29% в годовом исчислении до 38,5 миллиардов юаней (около 5,9 миллиарда долларов), что составляет почти треть общего дохода компании.Компания Tencent впервые в своём финансовом отчёте раскрыла общие данные о несовершеннолетних потребителях онлайн-игр и развлечений. В частности, в четвёртом квартале прошлого года на игроков в возрасте до 18 лет приходилось 6% валовой выручки компании от игровой деятельности на внутреннем рынке, а на игроков младше 16 лет – около 3,2% общего дохода компании от онлайн-игр во всем Китае.

https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай