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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210414/vyruchka-1728194712.html
Выручка китайского интернет-гиганта Tencent в 2020 году выросла на 28%
Выручка китайского интернет-гиганта Tencent в 2020 году выросла на 28%
Чистая прибыль компании Tencent выросла в 2020 году на 30% в годовом выражении и достигла около 123 миллиардов юаней (около 18,83 миллиарда долларов), следует... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:41
2021-04-14T10:41
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Чистая прибыль компании Tencent выросла в 2020 году на 30% в годовом выражении и достигла около 123 миллиардов юаней (около 18,83 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании. В последнем квартале 2020 года доходы от финансовых технологий и коммерческих услуг выросли на 29% в годовом исчислении до 38,5 миллиардов юаней (около 5,9 миллиарда долларов), что составляет почти треть общего дохода компании.Компания Tencent впервые в своём финансовом отчёте раскрыла общие данные о несовершеннолетних потребителях онлайн-игр и развлечений. В частности, в четвёртом квартале прошлого года на игроков в возрасте до 18 лет приходилось 6% валовой выручки компании от игровой деятельности на внутреннем рынке, а на игроков младше 16 лет – около 3,2% общего дохода компании от онлайн-игр во всем Китае.
https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html
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китай

Выручка китайского интернет-гиганта Tencent в 2020 году выросла на 28%

10:41 14.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Чистая прибыль компании Tencent выросла в 2020 году на 30% в годовом выражении и достигла около 123 миллиардов юаней (около 18,83 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании.
В последнем квартале 2020 года доходы от финансовых технологий и коммерческих услуг выросли на 29% в годовом исчислении до 38,5 миллиардов юаней (около 5,9 миллиарда долларов), что составляет почти треть общего дохода компании.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале
Компания Tencent впервые в своём финансовом отчёте раскрыла общие данные о несовершеннолетних потребителях онлайн-игр и развлечений. В частности, в четвёртом квартале прошлого года на игроков в возрасте до 18 лет приходилось 6% валовой выручки компании от игровой деятельности на внутреннем рынке, а на игроков младше 16 лет – около 3,2% общего дохода компании от онлайн-игр во всем Китае.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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