https://ria.ru/20210414/vyplaty-1728247173.html

Ямальские семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты

Ямальские семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты

Ямальские семьи с детьми от трех до семи лет начали получать повышенные выплаты, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:50

2021-04-14T14:50

2021-04-14T15:11

ямало-ненецкий автономный округ

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Ямальские семьи с детьми от трех до семи лет начали получать повышенные выплаты, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.Выплата с трех до семи лет предоставлялась и ранее. В 2020 году она была увеличена в восемь раз – с 1038 до 8350 рублей. Поддержку в прошлом году получили почти 15 тысяч ямальских детей. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8451,50 до 16903 рублей на одного ребенка, в зависимости от доходов семьи.Закон вводит правило "нулевого дохода", согласно которому граждане должны иметь объективные причины отсутствия дохода, например, уход за ребенком до трех лет, лечение более трех месяцев и другие, уточняют власти.Особое условие получения выплаты предусмотрено для лиц, ведущих традиционный образ жизни. Сведения о доходах им предоставлять не нужно. Планируется, что поддержку получат порядка 5 тысяч детей из 3 тысяч семей тундровиков.По его словам, для получения выплат необходимо подать заявление в МФЦ, "а органы соцзащиты все сделают сами".

https://ria.ru/20210409/epivakkorona-1727485371.html

https://ria.ru/20210407/forum-1727209306.html

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общество