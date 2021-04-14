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Ямальские семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты
Ямальские семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты
Ямальские семьи с детьми от трех до семи лет начали получать повышенные выплаты, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:50
2021-04-14T14:50
2021-04-14T15:11
ямало-ненецкий автономный округ
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Ямальские семьи с детьми от трех до семи лет начали получать повышенные выплаты, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.Выплата с трех до семи лет предоставлялась и ранее. В 2020 году она была увеличена в восемь раз – с 1038 до 8350 рублей. Поддержку в прошлом году получили почти 15 тысяч ямальских детей. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8451,50 до 16903 рублей на одного ребенка, в зависимости от доходов семьи.Закон вводит правило "нулевого дохода", согласно которому граждане должны иметь объективные причины отсутствия дохода, например, уход за ребенком до трех лет, лечение более трех месяцев и другие, уточняют власти.Особое условие получения выплаты предусмотрено для лиц, ведущих традиционный образ жизни. Сведения о доходах им предоставлять не нужно. Планируется, что поддержку получат порядка 5 тысяч детей из 3 тысяч семей тундровиков.По его словам, для получения выплат необходимо подать заявление в МФЦ, "а органы соцзащиты все сделают сами".
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общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Ямальские семьи с детьми от трех до семи лет начали получать повышенные выплаты, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Ямало-Ненецкий округ первым в России начал исполнять указ президента – поддерживать семьи с маленькими детьми. Первые повышенные выплаты на детей от трех до семи лет жители региона получили 13 апреля. Всего на повышенное пособие уже подали более 2300 заявлений", - говорится в сообщении.
Выплата с трех до семи лет предоставлялась и ранее. В 2020 году она была увеличена в восемь раз – с 1038 до 8350 рублей. Поддержку в прошлом году получили почти 15 тысяч ямальских детей. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8451,50 до 16903 рублей на одного ребенка, в зависимости от доходов семьи.
Закон вводит правило "нулевого дохода", согласно которому граждане должны иметь объективные причины отсутствия дохода, например, уход за ребенком до трех лет, лечение более трех месяцев и другие, уточняют власти.
Особое условие получения выплаты предусмотрено для лиц, ведущих традиционный образ жизни. Сведения о доходах им предоставлять не нужно. Планируется, что поддержку получат порядка 5 тысяч детей из 3 тысяч семей тундровиков.
"В прошлом году в своем послании в январе президент озвучил новую меру поддержки – выплаты семьям с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Мы тогда приложили все усилия, чтобы как можно быстрее их запустить. Прошло буквально несколько недель, и мы первые в стране начали переводить деньги на карты семьям. В этом году правило доработали, и теперь есть возможность получать выплату в удвоенном размере, в размере прожиточного минимума на ребенка - это порядка 17 тысяч рублей. Приняли все необходимые изменения в законодательство. И уже с этой недели выплаты начинаются", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
По его словам, для получения выплат необходимо подать заявление в МФЦ, "а органы соцзащиты все сделают сами".