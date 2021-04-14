https://ria.ru/20210414/vnedorozhnik-1728236720.html

Китайский Haval будет собирать в России два новых внедорожника

Китайский Haval будет собирать в России два новых внедорожника

Китайский автомобильный бренд Haval готовит к выпуску на российском рынке сразу два внедорожника - Big Dog и Wey Tank. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:09

2021-04-14T14:09

2021-04-14T14:09

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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский автомобильный бренд Haval готовит к выпуску на российском рынке сразу два внедорожника - Big Dog и Wey Tank. Сборка обеих новинок будет производиться на автозаводе Haval в Туле с 2023 года.В настоящее время в России модельный ряд Haval представляют кроссоверы F7 и F7х, а также рамные внедорожники H5 и H9, которые выпускаются на тульском заводе. Также на этом заводе начато производство еще одной новинки – компактного кроссовера Haval Jolion, продажи которого в России стартуют в конце весны. Всего в ближайшие три года Haval намерен поставить на российский рынок пять новых моделей своих автомобилей. По неофициальным данным, в России ожидается внедорожник Н6 третьего поколения.По данным "Автостата", в марте российскими представителями Haval было продано 2833 автомашины, это на 77% больше показателей марта предыдущего года. На сегодняшний день Haval является лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей на российском рынке.

https://ria.ru/20210315/proizvodstvo-1601342215.html

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2021

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