Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/vino-1728172731.html
Испанские виноделы не планируют уходить с российского рынка
Испанские виноделы не планируют уходить с российского рынка
Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T05:10
2021-04-14T05:10
россия
рбк (медиагруппа)
москва
испания
вино
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150955/26/1509552675_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_a4f26666b2610074ef443d4aa59782d3.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.Ранее в Испанской федерации вина сообщили РИА Новости, что ряд производителей испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона о виноградарстве и виноделии.Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня прошлого года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.
https://ria.ru/20210413/ispaniya-1728011432.html
россия
москва
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150955/26/1509552675_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_023cf815c4768a487283304db08c5e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рбк (медиагруппа), москва, испания, вино, общество, экономика

Испанские виноделы не планируют уходить с российского рынка

05:10 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасное вино
Красное вино - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.
Ранее в Испанской федерации вина сообщили РИА Новости, что ряд производителей испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона о виноградарстве и виноделии.
"Насколько я знаю, испанские производители бутилированного вина не хотят уходить с российского рынка, более того, они выполняют положения нового законодательства о виноделии, которое приняла РФ, и они адаптируют этикетки бутылок, чтобы продолжить работать на российском рынке. Информация Испанской федерации вина касается экспорта разливного вина в Россию, это другое дело. Эти новые условия нанесли вред испанскому импорту", - сказал он.
Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня прошлого года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:59Туризм
Испания планирует организовать в России Гастрономическую неделю
 
РоссияРБК (медиагруппа)МоскваИспанияВиноОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния