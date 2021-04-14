https://ria.ru/20210414/vino-1728172731.html

Испанские виноделы не планируют уходить с российского рынка

Испанские виноделы не планируют уходить с российского рынка

Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:10

2021-04-14T05:10

2021-04-14T05:10

россия

рбк (медиагруппа)

москва

испания

вино

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150955/26/1509552675_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_a4f26666b2610074ef443d4aa59782d3.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испанские производители вина не собираются уходить с российского рынка, они адаптируются для продолжения работы в стране, сообщил РИА Новости советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга.Ранее в Испанской федерации вина сообщили РИА Новости, что ряд производителей испанского вина могут уйдут с российского рынка из-за нового закона о виноградарстве и виноделии.Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня прошлого года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. Издание РБК написало о ряде сложностей с применением положений этого закона. Так, по данным издания, проблемы возникли с нормой, которая требует наличия на этикетке информации о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.

https://ria.ru/20210413/ispaniya-1728011432.html

россия

москва

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рбк (медиагруппа), москва, испания, вино, общество, экономика